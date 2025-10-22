$!Mueren mexicanos bajo custodia del ICE

Las muertes de mexicanos bajo custodia de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en el año fiscal 2025 alcanzaron un total de 7, lo que significaría la cifra anual más alta desde la fundación de la agencia en 2003.

De acuerdo con información publicada por ICE, un total de 23 extranjeros bajo su custodia fallecieron en el año fiscal 2025 --que inició en octubre de 2024 y concluyó en septiembre de 2025-- lo que muestra un incremento respecto al año fiscal 2024, cuando se reportaron 12 muertes.

“El aumento de muertes este año probablemente se deba a varios factores, entre ellos el hacinamiento agudo, las pésimas condiciones de detención, la negligencia médica, el creciente sufrimiento mental e incluso la violencia armada”, aseguró la organización civil American Immigration Council (AIC, en inglés).

De acuerdo con el informe, los 7 mexicanos muertos bajo custodia de ICE en 2025 superan la cifra anual de 5 muertes de nacionales registradas en los años fiscales 2004 y 2005.

El reporte de 2025 incluye la muerte, en septiembre, de Miguel Ángel García Hernández, inmigrante indocumentado, de 31 años de edad, quien falleció en un hospital luego del ataque a tiros en contra de una oficina de la ICE en Dallas, Texas.