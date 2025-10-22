Mueren mexicanos bajo custodia del ICE
Según el informe, en 2025 se contabilizan siete mexicanos fallecidos mientras estaban bajo custodia de ICE, una cifra que rebasa las cinco muertes anuales registradas en los años fiscales 2004 y 2005
Las muertes de mexicanos bajo custodia de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en el año fiscal 2025 alcanzaron un total de 7, lo que significaría la cifra anual más alta desde la fundación de la agencia en 2003.
De acuerdo con información publicada por ICE, un total de 23 extranjeros bajo su custodia fallecieron en el año fiscal 2025 --que inició en octubre de 2024 y concluyó en septiembre de 2025-- lo que muestra un incremento respecto al año fiscal 2024, cuando se reportaron 12 muertes.
TE PUEDE INTERESAR: Asesinan a trece personas por denunciar extorsiones del crimen organizado en el último año
“El aumento de muertes este año probablemente se deba a varios factores, entre ellos el hacinamiento agudo, las pésimas condiciones de detención, la negligencia médica, el creciente sufrimiento mental e incluso la violencia armada”, aseguró la organización civil American Immigration Council (AIC, en inglés).
De acuerdo con el informe, los 7 mexicanos muertos bajo custodia de ICE en 2025 superan la cifra anual de 5 muertes de nacionales registradas en los años fiscales 2004 y 2005.
El reporte de 2025 incluye la muerte, en septiembre, de Miguel Ángel García Hernández, inmigrante indocumentado, de 31 años de edad, quien falleció en un hospital luego del ataque a tiros en contra de una oficina de la ICE en Dallas, Texas.
Entre los 7 connacionales fallecidos también está el caso de Jesús Molina Veya, de 45 años de edad sin documentos, quien el pasado 7 de junio fue declarado muerto luego de que autoridades del Centro de Detención Stewart en Georgia lo encontraran colgado de una litera.
“El examen médico de admisión del Sr. Molina Veya al ingresar al Centro de Detención Stewart se realizó en su lengua materna (español)”.
“Él reportó antecedentes de hipertensión y colesterol alto, pero negó ideas suicidas, abuso de sustancias y problemas de salud mental”, aseguró ICE en su reporte oficial público.
En un caso que ha despertado dudas entre sus familiares, también en el estado de Georgia, ICE reportó en mayo la muerte de Abelardo Avellaneda Delgado, indocumentado mexicano de 68 años de edad, quien falleció durante su traslado al Centro de Detención Stewart en condiciones aún no claras.
Los otros mexicanos que murieron bajo custodia de ICE en el año fiscal 2025 incluyen también a Ismael Ayala Uribe, en California; Lorenzo Antonio Batrez Vargas, en Arizona; Oscar Duarte Rascón, también en Arizona, así como José Manuel Sánchez Castro, quien falleció en el estado de Washington.
Según la agencia de control migratorio, más de 111 mil individuos extranjeros pasaron por su custodia durante el año fiscal 2025 antes de ser repatriados por EU a sus países de origen, lo que significa una cifra menor a las repatriaciones ocurridas desde 2021 ante la drástica caída de migrantes cruzando la frontera.