Mueve Gobierno de sitio datos preliminares de asesinatos

En un comunicado, la instancia de coordinación afirmó que el cambio tiene como propósito fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso oportuno a la información.

A partir del próximo 1 de septiembre, las cifras preliminares de homicidios y robo de vehículos podrán consultarse en dos nuevas direcciones electrónicas y ya no se actualizará el sitio Informe de Seguridad, en el que desde 2019 se difundían estos datos, informó el Gabinete de Seguridad.

Sin embargo, no informó de alguna mejora en los reportes, sino únicamente del traslado de los datos a dos nuevas direcciones electrónicas, alojadas en el portal del Gabinete de Seguridad.

“En este portal se publicarán diariamente los reportes correspondientes a las 32 entidades federativas, lo que permitirá a la ciudadanía y a los medios de comunicación consultar de manera directa y permanente la información disponible sobre ambos delitos”, señaló.

Las estadísticas del Informe de Seguridad se implementaron en enero de 2019, luego de que el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador reconociera que no existía un reporte diario de homicidios en el País, pues las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) se actualizan cada mes y con 20 días de retraso respecto del último periodo reportado.

Se trata de información reportada por las fiscalías estatales y tiene carácter preliminar, pues aún no es información validada y consolidada.

Actualmente, el sitio del Informe de Seguridad contiene información almacenada desde enero de 2019 hasta la fecha.

Las nuevas direcciones, que ya fueron habilitadas este martes, contienen información que, en el caso de homicidio, inicia el 16 de enero de 2025, mientras que para robo de vehículos los registros comienzan el 2 de agosto de este año.

Los reportes pueden consultarse en el apartado “/homicidios/” de la página oficial del Gabinete de Seguridad, y también en el “/vehiculos-robados/”.

El Gabinete de Seguridad indicó que las cifras consolidadas seguirán disponibles en el mismo sitio del SESNSP.

“Con esta medida se amplían los mecanismos de consulta pública y se refrenda el compromiso del Gobierno de México de informar con oportunidad, transparencia y responsabilidad sobre la incidencia delictiva en el País”, sostuvo.