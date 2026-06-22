Multa SABG con 777.8 mdp a René Gavira y tres exmandos de Segalmex

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Multa SABG con 777.8 mdp a René Gavira y tres exmandos de Segalmex
    Las sanciones, validadas por el Tribunal de Justicia Administrativa, también alcanzan a personal de Pemex, la CFE, el IMSS, la Guardia Nacional y la Segob por incurrir en faltas graves. ChatGPT

Castiga la SABG a 27 funcionarios de 14 áreas federales; imponen inhabilitación y multa de 777.8 MDP a René Gavira y tres exmandos de Segalmex

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) anunció sanciones para 27 servidores públicos de 14 dependencias federales.

Las más graves fueron para cuatro exempleados de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), que en 2025 se convirtió en Alimentación para el Bienestar. La inhabilitación por 10 años y multas por 777.8 millones de pesos incluyen a René Gavira Segreste, extitular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, y a tres mandos más.

Las sanciones fueron confirmadas por un Tribunal de Justicia Administrativa e incluyen también a un trabajador de la Secretaría de Gobernación, uno de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y uno del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que incurrieron en faltas graves.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/acusan-que-cena-de-la-fifa-en-castillo-chapultepec-viola-tres-leyes-federales-BA21566755

Además, se impusieron sanciones a funcionarios de Petróleos Mexicanos ( Pemex ), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el IMSS, la Guardia Nacional y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

También se sancionó a un directivo del Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información por enviar mensajes de carácter sexual a una subordinada en 2024.

Funcionarios de la CFE, el Infonacot, la Secretaría de Economía y del Sistema Nacional DIF completan la lista de sancionados.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dinero
multas
Sanciones

Personajes


René Gavira Segreste

Organizaciones


PEMEX
CFE
Segalmex

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Final feliz para la CNTE

Final feliz para la CNTE
El fraude inmobiliario de Torreón: así se robaron las ilusiones

El fraude inmobiliario de Torreón: así se robaron las ilusiones
Ariadna Montiel Reyes y Maru Campos intercambian señalamientos por seguridad y soberanía tras debate sobre posible intervención de EE. UU.

Ariadna Montiel arremete contra Maru Campos tras mensaje sobre soberanía y posible intervención de Estados Unidos
Conoce la historia de Merlín, el pato mundialista que se volvió viral, la invitación de Sheinbaum a la Mañanera y el registro de su nombre.

¡Merlín en la Mañanera!... Sheinbaum recibe al ‘Pato Mundialista’ y a su familia
Del lunes 22 al sábado 27 de junio de 2026, se llevará a cabo una nueva etapa de atención.

Registro Pensión Bienestar: ¿Qué apellidos se inscriben del 22 al 27 de junio?
Miles de usuarios reportaron fallas en X durante este lunes, con afectaciones en el acceso, la actualización del feed y otras funciones de la plataforma.

X registra fallas a nivel mundial; usuarios reportan problemas de acceso y funcionamiento
Cumplen Tom Hanks y Tim Allen 30 años de ser el alma ‘Toy Story’

Cumplen Tom Hanks y Tim Allen 30 años de ser el alma ‘Toy Story’
Lionel Messi y Kylian Mbappé lideran a Francia y Argentina en una jornada clave para definir sus grupos en el Mundial 2026.

Francia y Argentina van por el golpe de gracia que pueda definir sus grupos en el Mundial 2026