Multa SABG con 777.8 mdp a René Gavira y tres exmandos de Segalmex
Castiga la SABG a 27 funcionarios de 14 áreas federales; imponen inhabilitación y multa de 777.8 MDP a René Gavira y tres exmandos de Segalmex
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) anunció sanciones para 27 servidores públicos de 14 dependencias federales.
Las más graves fueron para cuatro exempleados de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), que en 2025 se convirtió en Alimentación para el Bienestar. La inhabilitación por 10 años y multas por 777.8 millones de pesos incluyen a René Gavira Segreste, extitular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, y a tres mandos más.
Las sanciones fueron confirmadas por un Tribunal de Justicia Administrativa e incluyen también a un trabajador de la Secretaría de Gobernación, uno de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y uno del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que incurrieron en faltas graves.
Además, se impusieron sanciones a funcionarios de Petróleos Mexicanos ( Pemex ), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el IMSS, la Guardia Nacional y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
También se sancionó a un directivo del Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información por enviar mensajes de carácter sexual a una subordinada en 2024.
Funcionarios de la CFE, el Infonacot, la Secretaría de Economía y del Sistema Nacional DIF completan la lista de sancionados.