Multa SABG con 777.8 mdp a René Gavira y tres exmandos de Segalmex

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) anunció sanciones para 27 servidores públicos de 14 dependencias federales.

Las más graves fueron para cuatro exempleados de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), que en 2025 se convirtió en Alimentación para el Bienestar. La inhabilitación por 10 años y multas por 777.8 millones de pesos incluyen a René Gavira Segreste, extitular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, y a tres mandos más.

Las sanciones fueron confirmadas por un Tribunal de Justicia Administrativa e incluyen también a un trabajador de la Secretaría de Gobernación, uno de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y uno del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que incurrieron en faltas graves.