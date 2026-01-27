Mundial 2026: Hacienda fija disposiciones fiscales otorgadas por Peña Nieto

México
/ 27 enero 2026
    Mundial 2026: Hacienda fija disposiciones fiscales otorgadas por Peña Nieto
    Será la Secretaría de Hacienda, a través del SAT, quien expida las disposiciones para darle cumplimiento. Cuartooscuro
Reforma
por Reforma

Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


México

Personajes


Enrique Peña Nieto

Organizaciones


SAT
FIFA

La Garantía Gubernamental fue comprometida por 10 años para la FIFA, con el fin de que México fuera la sede mundialista

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha llevado a cabo diversas mesas de trabajo con la FIFA para acotar las disposiciones fiscales aplicables que otorgan exenciones a quienes participen en la organización y celebración de dicho evento deportivo.

TE PUEDE INTERESAR: Se suma Galerías Saltillo a la ola mundialista; preparan eventos para la FIFA 2026

“Es importante aclarar que las facilidades en el entero de impuestos federales y locales forman parte de la Garantía Gubernamental comprometida en su momento por el gobierno de Enrique Peña Nieto, hasta por 10 años a partir de 2018, para la FIFA y sus subsidiarias, proveedores, contratistas, personas físicas y cualquier tercero relacionado con la organización de dicho evento, con el fin de que México fuera la sede mundialista”, señaló la dependencia.

El actual Poder Legislativo autorizó en la Ley de Ingresos de la Federación una medida para permitir que solamente los sujetos que participen en la organización y celebración de la Copa Mundial, mediante la expedición de una norma habilitante, puedan aplicar a las garantías acordadas para el cumplimiento de ciertas obligaciones formales de pago, traslado, retención y recaudación, conforme a las disposiciones fiscales vigentes solo en 2026.

“Se acordó que será la Secretaría de Hacienda, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), quien expida las disposiciones para dar cumplimiento a la Garantía Gubernamental”, indicó la SHCP en un comunicado.

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

