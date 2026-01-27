Mundial 2026: Hacienda fija disposiciones fiscales otorgadas por Peña Nieto

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha llevado a cabo diversas mesas de trabajo con la FIFA para acotar las disposiciones fiscales aplicables que otorgan exenciones a quienes participen en la organización y celebración de dicho evento deportivo.

“Es importante aclarar que las facilidades en el entero de impuestos federales y locales forman parte de la Garantía Gubernamental comprometida en su momento por el gobierno de Enrique Peña Nieto, hasta por 10 años a partir de 2018, para la FIFA y sus subsidiarias, proveedores, contratistas, personas físicas y cualquier tercero relacionado con la organización de dicho evento, con el fin de que México fuera la sede mundialista”, señaló la dependencia.