Mundial 2026: México registra histórico aumento del 3,500% en decomisos de productos pirata

La fiebre del Mundial 2026 ha transformado por completo el panorama comercial en México, pero también ha encendido las alarmas de las autoridades federales ante un repunte sin precedentes en el mercado ilegal. En una estrategia coordinada para proteger los derechos de autor, la economía formal y a los propios consumidores, el gobierno mexicano ha desplegado esfuerzos masivos que ya arrojan números históricos en la contención del contrabando y la falsificación de mercancías.

Cifras récord en el combate a la piratería De acuerdo con los datos más recientes de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial (FEIDCDP), la Fiscalía General de la República (FGR) logró asegurar más de nueve millones de productos falsificados durante los primeros meses de 2026. Esta impresionante cifra adquiere una dimensión alarmante al compararse con el año previo: de enero a la primera semana de junio de 2025 apenas se habían incautado 259 mil 107 productos apócrifos. Esto representa un incremento exponencial de casi el 3,500 por ciento, lo que significa que las autoridades federales han decomisado casi 36 veces más mercancía ilegal que en el mismo periodo del año anterior. Además del aseguramiento material, la FGR reporta un fortalecimiento en la vía penal durante 2026, habiendo cumplimentado cinco de seis órdenes de aprehensión federales otorgadas y sumando 11 vinculaciones a proceso por delitos vinculados a la introducción, distribución y venta de piratería.

El impacto del Mundial 2026 y la “Operación Limpieza” La celebración de la justa mundialista ha sido el principal catalizador de estos operativos. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) ha tomado un rol protagónico mediante la denominada “Operación Limpieza”, diseñada para blindar los alrededores de los recintos deportivos. Un ejemplo claro fue el despliegue ejecutado en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México durante el partido inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica, enfocado en erradicar el comercio informal de artículos deportivos apócrifos. Esta intervención no es aislada. Previo al torneo, la actividad criminal ya mostraba una alta concentración en el centro del país. El titular del IMPI, Santiago Nieto, informó que tan solo en abril de este año se aseguraron más de 19 mil piezas de productos falsificados vinculados a marcas deportivas oficiales, la FIFA y patrocinadores, con un valor estimado en 6 millones de pesos. Este golpe se sumó a una megaincautación de mercancía valorada en 15 millones de pesos recuperada en la zona de Tepito en marzo. Nuevas regulaciones y riesgos para la población Para complementar las acciones en las calles, el primero de abril entró en vigor la regulación contra el ambush marketing (mercadotecnia de emboscada). Esta figura legal faculta al IMPI para impedir que corporaciones no patrocinadoras operen o se promocionen cerca de los estadios y las zonas de aficionados (fan zones), además de otorgarle capacidades para bloquear sitios de internet dedicados a la transmisión ilegal de partidos en línea o a la venta digital de piratería.

Finalmente, las autoridades recuerdan que el consumo de estos productos va más allá de un daño económico a los creadores y empresas formales. La FGR ha advertido que la introducción y venta de copias no autorizadas pone en serio riesgo la salud y seguridad de los ciudadanos, especialmente cuando las redes criminales extienden la falsificación a artículos de uso cotidiano, bebidas, cigarros o medicamentos, amenazando directamente el bienestar de la población.

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