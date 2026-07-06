Mundial de Futbol deja derrama de 22 mil 678 millones de pesos en la CDMX

CDMX.- La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de la Ciudad de México estimó que el Mundial de Futbol ha dejado una derrama económica superior a los 22,678 millones de pesos de pesos en la capital, así como la creación de alrededor de 80 mil empleos temporales.

En un comunicado, indicó que esto ha beneficiado principalmente a los sectores de turismo, hospedaje, comercio, venta de artesanías, restaurantes y bares.

En tanto, dijo que los empleos temporales que se crearon durante la justa mundialista estuvieron ligados a la atención al cliente, logística, transporte y comercio.