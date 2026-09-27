Nace dieciocho-E, la nueva Depresión Tropical al Sur de Oaxaca y Guerrero

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    Nace dieciocho-E, la nueva Depresión Tropical al Sur de Oaxaca y Guerrero
    Dieciocho-E, nueva depresión tropical al sur de Oaxaca y Guerrero. CONAGUA

CONAGUA vigila el avance del ciclón cerca de Cabo San Lucas y la formación de lluvias en Oaxaca y Guerrero.

Una nueva depresión tropical meteorológica se consolida en el Océano Pacífico. El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA confirmó la formación de la Depresión Tropical Dieciocho-E frente a las costas del sur del país. Además, el organismo mantiene bajo estricto monitoreo el avance del Huracán Polo en el noroeste del territorio.

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¿CUÁLES SERÁN LAS ZONAS AFECTADAS?

Oaxaca y Guerrero son las principales entidades en alerta por el desarrollo de la Depresión Tropical Dieciocho-E. Las autoridades prevén tormentas intensas y oleaje elevado en toda la franja costera de ambos estados. Los servicios de emergencia locales piden a la población extremar precauciones cerca de las playas.

El Huracán Polo avanza a 460 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur. La cercanía de este fenómeno provocará ráfagas de viento y fuertes lluvias en la península. Protección Civil ya alistó refugios temporales y ordenó el cierre de la navegación marítima en zonas de alto riesgo.

Sonora y Sinaloa también permanecen en vigilancia ante posibles cambios en la trayectoria de los sistemas tropicales. El pronóstico indica que el ingreso de humedad mantendrá las condiciones para lluvias en el occidente del país durante las próximas horas.

La CONAGUA recomienda consultar únicamente las fuentes oficiales antes de salir o realizar actividades marítimas. La población puede seguir las actualizaciones en tiempo real a través del portal de la CONAGUA clima o en sus redes sociales.

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¿QUÉ SABEMOS DE LA DEPRESIÓN TROPICAL DIECIOCHO-E?

El fenómeno tropical se desarrolló en el Océano Pacífico, situándose al sur-suroeste del país, frente a las costas de Oaxaca y Guerrero. De acuerdo con los modelos de pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (NHC), presenta condiciones para intensificarse a tormenta tropical en las próximas horas.

Los análisis meteorológicos indican un desplazamiento paralelo a las costas mexicanas con rumbo al oeste-noroeste, generando una nubosidad densa con potencial de lluvias muy fuertes a puntuales intensas de 75 a 150 mm en Guerrero y Oaxaca.

Se registran rachas de viento sostenido de entre 45 y 65 km/h, con un oleaje elevado de 3 a 5 metros de altura en las costas de Oaxaca y de 2 a 3 en la franja costera de Guerrero.

ALERTAS Y VIGILANCIA

Hasta el momento no se han emitido zonas de prevención por impacto directo en tierra; sin embargo, las autoridades de Protección Civil mantiene bajo estricto monitoreo su avance y recomiendan a la navegación marítima en el Pacífico sur extremar precauciones.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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