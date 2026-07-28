Nacen 7,760 bebés en Nuevo León en los primeros seis meses de 2026

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El IMSS Nuevo León dio a conocer el número de nacimientos en la entidad durante los primeros seis meses del 2026

Al corte de los primeros seis meses del 2026, en los hospitales del Instituto Nacional del Seguro Social (IMSS) de Nuevo León han nacido 7 mil 760 bebés.

Lo anterior lo dio a conocer la propia institución, que reveló que los nacimientos se atendieron en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Gineco-Obstetricia número 23, del Centro Médico Nacional del Noreste en Monterrey; en el Hospital General de Zona (HGZ) número 67 en Apodaca; el HGZ/ MF número 6 en San Nicolás de los Garza; y en los hospitales Generales de Subzona con Medicina Familiar (HGSZ/MF) número 11 en Montemorelos y el HGS/MF número 12 en Linares.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/imss-avanza-en-la-construccion-de-21-hospitales-y-con-la-proxima-apertura-de-10-unidades-que-fortaleceran-la-atencion-medica-IH22345397

En cada uno de estos nacimientos participaron equipos multidisciplinarios conformados por especialistas en Ginecología y Obstetricia; Pediatría y Neonatología, además de personal de Enfermería y de apoyo, quienes trabajan de manera coordinada para ofrecer una atención integral, antes, durante y después del parto, privilegiando el bienestar y la seguridad de la madre y el recién nacido’, precisó el IMSS.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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