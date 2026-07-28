Nacen 7,760 bebés en Nuevo León en los primeros seis meses de 2026

Al corte de los primeros seis meses del 2026, en los hospitales del Instituto Nacional del Seguro Social (IMSS) de Nuevo León han nacido 7 mil 760 bebés.

Lo anterior lo dio a conocer la propia institución, que reveló que los nacimientos se atendieron en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Gineco-Obstetricia número 23, del Centro Médico Nacional del Noreste en Monterrey; en el Hospital General de Zona (HGZ) número 67 en Apodaca; el HGZ/ MF número 6 en San Nicolás de los Garza; y en los hospitales Generales de Subzona con Medicina Familiar (HGSZ/MF) número 11 en Montemorelos y el HGS/MF número 12 en Linares.