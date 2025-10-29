Natalia Montaño, servidora en Puerto Vallarta, se disculpa tras VIDEO viral en show de Franco Escamilla
En redes sociales acusaron a Natalia Montaño, funcionaria en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, de no saber exactamente a qué se dedica
Natalia Montaño Ruelas, funcionaria pública en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, se volvió viral tras su participación en un show de Franco Escamilla, donde el comediante mexicano la cuestionó sobre su trabajo, a lo que la servidora dio respuestas ‘ligeras’.
El clip fue rápidamente compartido por usuarios en redes sociales, donde se desataron miles de comentarios y críticas.
NATALIA MONTAÑO SE DISCULPA PÚBLICAMENTE
En su cuenta de Facebook, la servidora publicó un video donde aparece ella dando un discurso de disculpa a toda la comunidad: “En los últimos días se ha difundido un video, un video en donde yo estoy en un show de Franco Escamilla. Ese show fue el 26 de septiembre a las 9 de la noche, en la ciudad de Tepic, Nayarit, en donde yo fui acompañada de mi hermana y mi mamá”.
Montaño hizo hincapié en que ese show se trataba de “100%comedia”, diversión y relajación. Posteriormente, explicó que ella no se dedica a la política: “Estudié administración de empresas turísticas y como servidora pública mi trabajo consiste en dar seguimiento a diversos acuerdos del ayuntamiento, a la agenda pública, acuerdos con empresarios y diversos sectores de la población. Tengo que estar disponible los 7 días de la semana”.
Después, de explicar sus labores, continuó con sus disculpas públicas, aceptando que pudo haber generado confusión con sus respuestas ‘ligeras’.
“Entre mujeres debemos acompañarnos con sororidad, debemos exigirnos para mejorar, no para empeorar, no para destruirnos. Siempre he creído que, como mujeres, debemos apoyarnos a crecer en nuestro profesionalismo”.
Añadió que aprendió que debe cuidar de sus palabras: “Ofrezco una disculpa sincera a quien pudo haberse confundido con este fragmento y estoy totalmente dispuesta a atender cualquier requerimiento de transparencia y sobre todo refrendo el compromiso de seguir sirviendo al municipio y a las familias vallartenses”.
¿QUÉ PASÓ EN EL SHOW DE FRANCO ESCAMILLA Y POR QUÉ NATALIA MONTAÑO FUE CRITICADA?
Durante el diálogo, Franco Escamilla le preguntó a la mujer su nombre y a qué se dedicaba. Ella respondió simplemente: “Con Natalia”. Luego aclaró que trabajaba en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, pero cuando el comediante le preguntó qué hacía específicamente, solo suspiró.
Esa pausa provocó la insistencia del artista, hasta que Montaño respondió entre risas: “Pues me la paso bien”. Franco, con su característico humor, le preguntó su descripción laboral, a lo que ella agregó: “Tomo mucho, me la paso comiendo, cenando, desayunando”.
El momento provocó carcajadas en el público, pero también una fuerte ola de indignación en redes sociales, donde los usuarios cuestionaron el profesionalismo de la funcionaria: “Natalia es el claro ejemplo de por qué el país está tan mal”; “Por eso no funcionan los ayuntamientos, ni siquiera le da vergüenza decir que es aviadora”; “Hay que hacerla viral, esta servidora pública presume que su trabajo es comer y tomar”, fueron algunos de los comentarios.