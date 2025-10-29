Natalia Montaño, servidora en Puerto Vallarta, se disculpa tras VIDEO viral en show de Franco Escamilla

México
/ 29 octubre 2025
    Natalia Montaño, servidora en Puerto Vallarta, se disculpa tras VIDEO viral en show de Franco Escamilla
    Natalia Montaño Ruelas, funcionaria pública en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, se volvió viral tras su participación en un show de Franco Escamilla. FOTO: ESPECIAL

En redes sociales acusaron a Natalia Montaño, funcionaria en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, de no saber exactamente a qué se dedica

Natalia Montaño Ruelas, funcionaria pública en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, se volvió viral tras su participación en un show de Franco Escamilla, donde el comediante mexicano la cuestionó sobre su trabajo, a lo que la servidora dio respuestas ‘ligeras’.

El clip fue rápidamente compartido por usuarios en redes sociales, donde se desataron miles de comentarios y críticas.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es Natalia Montaño?... la funcionaria a quien Franco Escamilla exhibió en su show por no saber qué hace en su trabajo (Video)

NATALIA MONTAÑO SE DISCULPA PÚBLICAMENTE

En su cuenta de Facebook, la servidora publicó un video donde aparece ella dando un discurso de disculpa a toda la comunidad: “En los últimos días se ha difundido un video, un video en donde yo estoy en un show de Franco Escamilla. Ese show fue el 26 de septiembre a las 9 de la noche, en la ciudad de Tepic, Nayarit, en donde yo fui acompañada de mi hermana y mi mamá”.

Montaño hizo hincapié en que ese show se trataba de “100%comedia”, diversión y relajación. Posteriormente, explicó que ella no se dedica a la política: “Estudié administración de empresas turísticas y como servidora pública mi trabajo consiste en dar seguimiento a diversos acuerdos del ayuntamiento, a la agenda pública, acuerdos con empresarios y diversos sectores de la población. Tengo que estar disponible los 7 días de la semana”.

Después, de explicar sus labores, continuó con sus disculpas públicas, aceptando que pudo haber generado confusión con sus respuestas ‘ligeras’.

“Entre mujeres debemos acompañarnos con sororidad, debemos exigirnos para mejorar, no para empeorar, no para destruirnos. Siempre he creído que, como mujeres, debemos apoyarnos a crecer en nuestro profesionalismo”.

Añadió que aprendió que debe cuidar de sus palabras: “Ofrezco una disculpa sincera a quien pudo haberse confundido con este fragmento y estoy totalmente dispuesta a atender cualquier requerimiento de transparencia y sobre todo refrendo el compromiso de seguir sirviendo al municipio y a las familias vallartenses”.

$!Natalia Montaño, servidora en Puerto Vallarta, se disculpa tras VIDEO viral en show de Franco Escamilla

¿QUÉ PASÓ EN EL SHOW DE FRANCO ESCAMILLA Y POR QUÉ NATALIA MONTAÑO FUE CRITICADA?

Durante el diálogo, Franco Escamilla le preguntó a la mujer su nombre y a qué se dedicaba. Ella respondió simplemente: “Con Natalia”. Luego aclaró que trabajaba en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, pero cuando el comediante le preguntó qué hacía específicamente, solo suspiró.

Esa pausa provocó la insistencia del artista, hasta que Montaño respondió entre risas: “Pues me la paso bien”. Franco, con su característico humor, le preguntó su descripción laboral, a lo que ella agregó: “Tomo mucho, me la paso comiendo, cenando, desayunando”.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Diputadas discutieron por estar junto a Harfuch en conferencia de la Jucopo? Aclaran confusión

El momento provocó carcajadas en el público, pero también una fuerte ola de indignación en redes sociales, donde los usuarios cuestionaron el profesionalismo de la funcionaria: “Natalia es el claro ejemplo de por qué el país está tan mal”; “Por eso no funcionan los ayuntamientos, ni siquiera le da vergüenza decir que es aviadora”; “Hay que hacerla viral, esta servidora pública presume que su trabajo es comer y tomar”, fueron algunos de los comentarios.

Temas


Comedia
Viral
Funcionarios públicos

Localizaciones


Puerto Vallarta

Personajes


Franco Escamilla

true

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Este miércoles se reportó la caída de un trabajador de 68 años de un andamio; fue reportado como grave.

Coahuila: Se disparan al doble accidentes laborales en el sector de la construcción
Saltillo reafirmó su rol clave en la producción automotriz a nivel nacional, en particular para Stellantis.

Saltillo reafirma su liderazgo industrial con la nueva generación de camionetas RAM (VIDEOS)
El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación se disputan en Guatemala el tráfico marítimo de cocaína hacia México.

Pelean Cártel de Sinaloa y CJNG por el océano Pacífico para traficar cocaína
Detienen a presunto autor intelectual del asesinato de B-King y de Regio Clown

Detienen a presunto autor intelectual del asesinato de B-King y de Regio Clown
Tras el incumplimiento de México con la cuota que debía entregar, los especialistas hablaron sobre posibles alternativas para mejorar la situación.

Estados y municipios deben ser parte en tratado de aguas internacionales
Claudia Sheinbaum confía en que la cancelación de rutas al AIFA se resolverá sin tintes políticos. Además, abordó temas de agricultura, empleo y la historia técnica detrás del nuevo aeropuerto en Santa Lucía.

‘Esperamos que no tenga un fondo político’... Sheinbaum confía en que se resolverá cancelación de rutas al AIFA
El tradicional altar de muertos, extendido en 177 escalones, cuenta con más de 500 fotografías de difuntos.

Saltillo: Inauguran Altar Monumental en el barrio de Santa Anita
La leyenda de los “dulces envenenados” en Halloween ha atemorizado por décadas, pero no hay pruebas de casos reales.

¿Dulces envenenados en Halloween?... la leyenda urbana que aqueja esta noche de Brujas