$!Natalia Montaño, servidora en Puerto Vallarta, se disculpa tras VIDEO viral en show de Franco Escamilla

Natalia Montaño Ruelas, funcionaria pública en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, se volvió viral tras su participación en un show de Franco Escamilla, donde el comediante mexicano la cuestionó sobre su trabajo, a lo que la servidora dio respuestas ‘ligeras’.

El clip fue rápidamente compartido por usuarios en redes sociales, donde se desataron miles de comentarios y críticas.

NATALIA MONTAÑO SE DISCULPA PÚBLICAMENTE

En su cuenta de Facebook, la servidora publicó un video donde aparece ella dando un discurso de disculpa a toda la comunidad: “En los últimos días se ha difundido un video, un video en donde yo estoy en un show de Franco Escamilla. Ese show fue el 26 de septiembre a las 9 de la noche, en la ciudad de Tepic, Nayarit, en donde yo fui acompañada de mi hermana y mi mamá”.

Montaño hizo hincapié en que ese show se trataba de “100%comedia”, diversión y relajación. Posteriormente, explicó que ella no se dedica a la política: “Estudié administración de empresas turísticas y como servidora pública mi trabajo consiste en dar seguimiento a diversos acuerdos del ayuntamiento, a la agenda pública, acuerdos con empresarios y diversos sectores de la población. Tengo que estar disponible los 7 días de la semana”.