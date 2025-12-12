Netflix, Spotify, Disney+... Sheinbaum le pega a suscripciones y así te beneficiarán a partir de hoy

Entró en vigor una reforma que modifica el artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, obligando a plataformas como Netflix, Spotify, Disney+ y cualquier servicio con pagos recurrentes a cumplir nuevas obligaciones orientadas a proteger al usuario.

Estas reglas impulsadas desde Palacio Nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum, buscan frenar prácticas confusas, como renovaciones automáticas sin aviso o procesos de cancelación excesivamente complicados, que generaron miles de quejas ante la Profeco en los últimos años.

El decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor el 13 de diciembre de 2025.

INFORMACIÓN CLARA Y AVISO PREVIO DE RENOVACIÓN

La primera obligación es la transparencia total. Las plataformas deben mostrar de forma visible si el servicio implica cobros recurrentes, especificando monto, periodicidad y fecha exacta de cargo desde la contratación.

Antes de renovarse una suscripción, el proveedor deberá notificar al consumidor al menos cinco días naturales antes de realizar el cobro correspondiente, con información accesible para decidir si desea continuar o cancelar.

El objetivo es terminar con los llamados cargos sorpresa y permitir que los usuarios mantengan control sobre sus finanzas digitales.

CANCELACIÓN CON UN SOLO CLIC

La reforma exige que cancelar sea tan sencillo como suscribirse. Los proveedores deberán ofrecer un mecanismo inmediato que permita dar de baja el servicio con un clic, sin pasos escondidos, sin letras pequeñas y sin penalizaciones.

Antes de esta medida, muchos usuarios enfrentaban procesos complicados: llamadas telefónicas interminables, menús confusos o solicitudes que nunca se confirmaban.

Con la nueva regulación, ese tipo de prácticas quedará prohibido, y cualquier obstáculo podrá ser sancionado por la Profeco.

AVAL UNÁNIME EN EL SENADO

La reforma fue aprobada por unanimidad en el Senado en noviembre, impulsada por el crecimiento del comercio digital y las constantes quejas por cobros automáticos difíciles de eliminar.

Los legisladores destacaron que las plataformas digitales se volvieron esenciales, pero su manejo debía ser equilibrado y transparente para todos los consumidores.

Ahora, todas las empresas que ofrezcan membresías mensuales o anuales deberán adaptar sus sistemas para cumplir con estas nuevas disposiciones.

DATOS CURIOSOS

• México es uno de los países con mayor número de suscripciones de streaming por hogar en América Latina.

• Profeco recibe miles de reportes anuales por problemas de cancelación o cobros no autorizados.

• Las reformas aplican también a plataformas extranjeras que operan en México.