Ni con recursos públicos: así planea Clara Brugada financiar el regreso de las esculturas de Fidel Castro y el Che Guevara

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que la reposición de las esculturas de Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara no representará ningún costo para las finanzas públicas.

Durante una conferencia de prensa, la mandataria capitalina reiteró que las obras serán reinstaladas, aunque aclaró que su financiamiento provendrá de aportaciones voluntarias de ciudadanos y organizaciones interesadas en preservar el significado histórico que atribuyen a ambas figuras.

”Les quiero informar que no va a salir ni un peso del erario público para estas esculturas”, afirmó Brugada al explicar el mecanismo con el que se pretende concretar el proyecto.

Crearán un comité para financiar las nuevas esculturas

De acuerdo con la jefa de Gobierno, se integrará un comité encargado de reunir los recursos necesarios para elaborar e instalar nuevamente las esculturas.

Brugada explicó que, tras anunciar su intención de reponer las piezas, diversos grupos sociales, activistas y ciudadanos manifestaron su disposición para contribuir económicamente al proyecto.

La mandataria señaló que estas aportaciones permitirán cubrir el costo de las esculturas sin recurrir al presupuesto público de la Ciudad de México.