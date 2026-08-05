Ni con recursos públicos: así planea Clara Brugada financiar el regreso de las esculturas de Fidel Castro y el Che Guevara

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    Ni con recursos públicos: así planea Clara Brugada financiar el regreso de las esculturas de Fidel Castro y el Che Guevara
    La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que la reposición de las esculturas de Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara no implicará gasto para el erario público. FOTO: CUARTOSCURO

La mandataria adelantó que las piezas serán financiadas mediante aportaciones ciudadanas y que tendrán una nueva ubicación.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que la reposición de las esculturas de Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara no representará ningún costo para las finanzas públicas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/clara-brugada-impone-record-guinness-en-cdmx-con-acarreo-CB21209803

Durante una conferencia de prensa, la mandataria capitalina reiteró que las obras serán reinstaladas, aunque aclaró que su financiamiento provendrá de aportaciones voluntarias de ciudadanos y organizaciones interesadas en preservar el significado histórico que atribuyen a ambas figuras.

”Les quiero informar que no va a salir ni un peso del erario público para estas esculturas”, afirmó Brugada al explicar el mecanismo con el que se pretende concretar el proyecto.

Crearán un comité para financiar las nuevas esculturas

De acuerdo con la jefa de Gobierno, se integrará un comité encargado de reunir los recursos necesarios para elaborar e instalar nuevamente las esculturas.

Brugada explicó que, tras anunciar su intención de reponer las piezas, diversos grupos sociales, activistas y ciudadanos manifestaron su disposición para contribuir económicamente al proyecto.

La mandataria señaló que estas aportaciones permitirán cubrir el costo de las esculturas sin recurrir al presupuesto público de la Ciudad de México.

$!De acuerdo con la jefa de Gobierno, se integrará un comité encargado de reunir los recursos necesarios.
De acuerdo con la jefa de Gobierno, se integrará un comité encargado de reunir los recursos necesarios. FOTO: CUARTOSCURO

Las esculturas tendrán una nueva ubicación

Aunque confirmó que las figuras de Fidel Castro y el “Che” Guevara volverán a instalarse, Brugada indicó que ya no ocuparán el mismo sitio donde se encontraban anteriormente.

La administración capitalina aún analiza cuál será el espacio definitivo para colocar las esculturas, por lo que la nueva ubicación será dada a conocer una vez que concluya ese proceso.

Hasta el momento no se ha informado una fecha para su reinstalación.

Brugada responde a propuesta de Alessandra Rojo de la Vega

Durante su mensaje, Clara Brugada también respondió a la propuesta realizada por la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, quien planteó intercambiar las esculturas por camiones recolectores de basura u otras obras públicas para la demarcación.

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Al respecto, la jefa de Gobierno recordó que fue la administración de la alcaldía Cuauhtémoc la que retiró las esculturas del espacio público donde estaban colocadas.

La reposición de estas piezas ha generado un nuevo debate sobre el uso del espacio público, el valor histórico de los monumentos y la forma en que deben financiarse este tipo de proyectos. Mientras el Gobierno capitalino sostiene que no habrá recursos públicos involucrados, el proyecto continuará mediante un esquema de aportaciones voluntarias y con una ubicación distinta a la original.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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