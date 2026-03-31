Niega Claudia Sheinbaum fuga en ductos de Pemex; indagan si chapopoteras causaron derrame

La Mandataria respondió así a señalamientos de organizaciones ambientalistas que acusaron a Pemex de ocultar información y falsear el origen del derrame, al sostener que inició en febrero por una fuga en un ducto del complejo Cantarell.

La Presidenta Claudia Sheinbaum negó una fuga en ductos de Pemex como origen del derrame en el Golfo de México, aseguró que no hay evidencia de ruptura y apuntó a emanaciones naturales de chapopoteras.

“Se tienen que revisar todas las instalaciones, hasta ahora no ha habido reportado una fuga, se han revisado una parte importante. Si se llegara a ver una fuga, se informaría y se entraría a la reparación. Lo que estamos investigando junto con científicos si son estas chapopoteras naturales que hay en la zona o alguna fuga de alguna de las instalaciones”, dijo.

Las organizaciones Conexiones Climáticas, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y CartoCrítica indicaron que desde el 6 de febrero detectaron en imágenes satelitales manchas de hidrocarburo frente a Campeche, sobre un ducto activo que conecta la plataforma Akal C con la Terminal Marítima Dos Bocas.

También señalaron que un buque especializado permaneció varios días en la zona realizando maniobras, mientras la mancha se expandía sin que hubiera una alerta pública inmediata.

“Más bien parece esta otra hipótesis que se ha venido planteando chapopoteras naturales y también para ello hay protocolos para contener la contaminación”, respondió Sheinbaum en Palacio Nacional.

La Presidenta explicó que la zona de Cantarell sigue en operación y que algunas de sus instalaciones tienen años de antigüedad, por lo que se realizan revisiones.

“Son 400 y tantos pozos en Cantarell, recuerden que Cantarell llegó a dar casi 2 millones de barriles de petróleo diario. Cantarell sigue produciendo, ya poco, pero sigue, es una zona que está en explotación, algunas de las instalaciones pues ya tienen sus años ahora estamos haciendo revisiones”, señaló.

La Jefa del Ejecutivo adelantó que recibirá un informe técnico para continuar con la evaluación del origen del derrame.

“Mañana me reúno con el grupo técnico para poder seguir informando a la población”, dijo.

Aseguró que dependencias como Pemex, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Medio Ambiente trabajan en la contención y limpieza de la contaminación en la zona afectada.

“Hay muchísima gente de Pemex trabajando mucha gente de la Secretaría de Marina para poder contener y limpiar la contaminación”, afirmó.

También indicó que se ha desplegado apoyo a pescadores afectados por el derrame.

“Ha habido un trabajo muy importante para poder apoyar a los pescadores por los daños que han tenido”, sostuvo.