Niega Claudia Sheinbaum fuga en ductos de Pemex; indagan si chapopoteras causaron derrame

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 31 marzo 2026
    Niega Claudia Sheinbaum fuga en ductos de Pemex; indagan si chapopoteras causaron derrame
    Sheinbaum dijo que revisará un informe técnico para avanzar en la investigación del caso. CUARTOSCURO

La Presidenta respondió a organizaciones que acusaron a Pemex de falsear información del caso; aseguró que se revisan instalaciones de Pemex

La Presidenta Claudia Sheinbaum negó una fuga en ductos de Pemex como origen del derrame en el Golfo de México, aseguró que no hay evidencia de ruptura y apuntó a emanaciones naturales de chapopoteras.

La Mandataria respondió así a señalamientos de organizaciones ambientalistas que acusaron a Pemex de ocultar información y falsear el origen del derrame, al sostener que inició en febrero por una fuga en un ducto del complejo Cantarell.

https://vanguardia.com.mx/noticias/ubican-a-otro-buque-en-zona-de-derrame-acusan-que-se-ocultaron-datos-JL19741811

“Se tienen que revisar todas las instalaciones, hasta ahora no ha habido reportado una fuga, se han revisado una parte importante. Si se llegara a ver una fuga, se informaría y se entraría a la reparación. Lo que estamos investigando junto con científicos si son estas chapopoteras naturales que hay en la zona o alguna fuga de alguna de las instalaciones”, dijo.

Las organizaciones Conexiones Climáticas, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y CartoCrítica indicaron que desde el 6 de febrero detectaron en imágenes satelitales manchas de hidrocarburo frente a Campeche, sobre un ducto activo que conecta la plataforma Akal C con la Terminal Marítima Dos Bocas.

También señalaron que un buque especializado permaneció varios días en la zona realizando maniobras, mientras la mancha se expandía sin que hubiera una alerta pública inmediata.

“Más bien parece esta otra hipótesis que se ha venido planteando chapopoteras naturales y también para ello hay protocolos para contener la contaminación”, respondió Sheinbaum en Palacio Nacional.

La Presidenta explicó que la zona de Cantarell sigue en operación y que algunas de sus instalaciones tienen años de antigüedad, por lo que se realizan revisiones.

“Son 400 y tantos pozos en Cantarell, recuerden que Cantarell llegó a dar casi 2 millones de barriles de petróleo diario. Cantarell sigue produciendo, ya poco, pero sigue, es una zona que está en explotación, algunas de las instalaciones pues ya tienen sus años ahora estamos haciendo revisiones”, señaló.

La Jefa del Ejecutivo adelantó que recibirá un informe técnico para continuar con la evaluación del origen del derrame.

“Mañana me reúno con el grupo técnico para poder seguir informando a la población”, dijo.

Aseguró que dependencias como Pemex, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Medio Ambiente trabajan en la contención y limpieza de la contaminación en la zona afectada.

“Hay muchísima gente de Pemex trabajando mucha gente de la Secretaría de Marina para poder contener y limpiar la contaminación”, afirmó.

También indicó que se ha desplegado apoyo a pescadores afectados por el derrame.

“Ha habido un trabajo muy importante para poder apoyar a los pescadores por los daños que han tenido”, sostuvo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Contaminación
Medio Ambiente

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Malas noticias

Malas noticias
NosotrAs: El costo de banalizar la violencia política de género

NosotrAs: El costo de banalizar la violencia política de género
La polémica por la mujer captada tomando el sol en Palacio Nacional suma un nuevo capítulo tras la difusión en redes de su presunta identidad y salario, sin confirmación oficial.

Revelan en redes identidad y sueldo de la mujer que tomó el sol en la ventana de Palacio Nacional
La cantante fue baleada apenas dos semanas antes de cumplir 24 años, en un hecho que conmocionó a Estados Unidos y a la comunidad latina.

¿Dónde está Yolanda Saldívar, la asesina de Selena?... a 31 años del asesinato de la cantante
La declaración anual 2026 ya está en marcha y miles de contribuyentes esperan la devolución del SAT. Aquí te explicamos tiempos, requisitos y el monto máximo que podrías recibir.

¿Cuándo depositan el saldo a favor SAT 2026?... conoce el monto máximo de devolución
Se trata de un periodo clave en la religión católica al recordar la vida, crucifixión y muerte de Jesucristo.

Semana Santa 2026: ¿Qué significado tiene el Lunes, Martes y Miércoles Santo?
La visita de Meryl Streep y Anne Hathaway a la Ciudad de México desató furor, especialmente tras un momento viral con una fan que recreó una escena de “El diablo viste a la moda”

Meryl Streep reacciona a fan que usó un suéter azul como Anne Hathaway en El diablo viste a la moda (video)
El Allegiant Stadium volverá a recibir el Super Bowl en 2029.

¡Oficial! NFL elige al Allegiant Stadium de Las Vegas para el Super Bowl LXIII