Ubican a otro buque en zona de derrame; acusan que se ocultaron datos

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/ 30 marzo 2026
    Ubican a otro buque en zona de derrame; acusan que se ocultaron datos
    Un día después de empezar a observarse manchas, llegó al sitio el buque Árbol Grande, que repara ductos. TOMADA DE DEEPOCEAN

Organizaciones ambientalistas sostienen que desde el 6 de febrero se observaron manchas de hidrocarburos en zona marítima frente a Campeche

El derrame en el Golfo de México comenzó desde febrero en un ducto de Pemex en el complejo Cantarell, hecho que se ocultó, sostuvieron organizaciones ambientalistas.

En un comunicado, Conexiones Climáticas, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y CartoCrítica, entre otras, indicaron que desde 6 de febrero comenzaron a observarse en imágenes satelitales manchas de hidrocarburos en la zona marina frente a Campeche, justo sobre un punto del ducto Old AK C, una línea activa de 36 pulgadas de diámetro que transporta crudo entre la plataforma Akal-C y la Terminal Marítima Dos Bocas.

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Un día después, agregaron, llegó al sitio el buque Árbol Grande, especializado en reparación de ductos y operado por Constructora Subacuática Diavaz, S.A. de C.V., bajo contrato con Pemex Exploración y Producción. Durante los siguientes ocho días permaneció sobre el ducto.

“En esos días, las imágenes satelitales mostraron una mancha de hidrocarburos que para el 19 de febrero alcanzaba casi 300 kilómetros cuadrados. También se observaban, el 13 de febrero, embarcaciones de apoyo realizando maniobras de atención y dispersión con cañones de agua. Luego se retiraron. Lo que no ocurrió fue una alerta pública inmediata”, detallaron.

La evidencia disponible desmiente la versión formulada por las autoridades federales el pasado jueves, cuando afirmaron que el derrame inicio el 1 de marzo y se originó por la descarga un buque no identificado en Coatzacoalcos y por emisiones naturales de chapopoteras frente al mismo puerto de Veracruz y en Cantarell.

“No se trata sólo de una mentira. Se trata de una negligencia con consecuencias: las comunidades costeras no fueron alertadas ni preparadas para el arribo del hidrocarburo, mientras el derrame avanzaba hacia playas, manglares, arrecifes y zonas de pesca”, reprocharon.

El derrame, subrayaron, empezó desde inicios de febrero, en torno a un oleoducto de Pemex, y alcanzó una magnitud que vuelve inverosímil cualquier alegato de desconocimiento.

“La evidencia hoy disponible desmiente esa narrativa. Si un buque especializado en reparación de ductos pasó ocho días sobre un ducto activo de Pemex, en una zona de navegación restringida, mientras una gran mancha de hidrocarburos era visible y había embarcaciones de apoyo operando alrededor, no es creíble sostener que nadie sabía de dónde venía el derrame o que la explicación principal estaba en emanaciones naturales”, insistieron.

Las organizaciones exigieron al Grupo Interinstitucional conformado por secretarías de Marina, de Energía y de Medio Ambiente, Petróleos Mexicanos (Pemex), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que informen públicamente y sin evasivas desde cuándo conocían el vertido qué ocurrió en febrero.

Demandaron que detalle qué infraestructura, empresa o entidad identifican como responsable, con qué sustento técnico y cómo harán efectivo el principio de que quien contamina paga, así como qué medidas concretas de contención, restauración, monitoreo, indemnización y reparación integral se aplicarán en costas, manglares, lagunas, arrecifes y comunidades afectadas.

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