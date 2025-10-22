Niega Noroña que viaje pagado a Palestina sea un regalo

El senador morenista Gerardo Fernández Noroña rechazó que el viaje que realizará a Palestina represente una violación a la ley, al asegurar que se trata de una invitación y no un regalo.

Fernández Noroña anunció que solicitó licencia para separarse de su cargo como legislador para hacer una visita a Palestina y dijo que el viaje fue pagado por autoridades de ese Estado.

Ante señalamientos de que al aceptar el viaje pagado violaría la Ley de Responsabilidades, el Código de Ética del Senado y los lineamientos de Morena, Fernández Noroña aseguró que las invitaciones no son regalos.

“Yo ya dije que tengo una invitación y las invitaciones ni son regalo, ni son cosas incorrectas, ni es algo que viole la ley. No hay ninguna situación de ese tipo. Lo que están es buscando cómo descalificar mi viaje solidario con el pueblo palestino que está siendo masacrado. No tengo más nada que comentar”, dijo.

“Yo recibí invitaciones. Cualquier senador puede recibir este tipo de invitaciones. O sea, si te invita el Gobierno chino, por ejemplo, a visitarlos, pues cubren todo. Y nosotros también hacemos lo propio cuando invitamos a delegaciones extranjeras. Cuando invitas, a veces tú cubres los gastos. A veces, a veces lo cubre la persona a la que invitan”.

El legislador morenista acusó que las críticas que ha recibido por su viaje a Palestina tienen como trasfondo justificar “el genocidio del pueblo palestino”.

“Ese es el tema de fondo. Están desviando, que metan las denuncias, lo que quieran. Están desviando el tema de fondo, están masacrando al pueblo palestino. Es una cosa gravísima. Están matando de hambre niños, niñas. Es un drama”, señaló.

Finalmente, Noroña acotó que los gastos de hospedaje y alimentación en Palestina los cubrirá de su bolsillo.

BLANCO DE CRÍTICAS

Fernández Noroña anunció el pasado lunes 20 de octubre que solicitaría licencia para separarse de su cargo como senador temporalmente y un día después detalló que lo hacía para hacer un viaje a Palestina, que desde hace dos años libra una guerra entre Israel y Hamás.

En semanas recientes, Noroña fue criticado por usar un avión privado para hacer una gira de trabajo por municipios de Coahuila.