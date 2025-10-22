$!Viola Noroña la Ley de Responsabilidades con viaje regalado a Medio Oriente

Aunque lo tiene prohibido por la Ley de Responsabilidades, el Código de Ética del Senado y hasta por los lineamientos de Morena, el senador Gerardo Fernández Noroña viajará con gastos pagados a Medio Oriente.

Y lo hace de “cachirul”, pues la invitación al viaje fue al Presidente del Senado, cargo que ya no tiene sino que lo ostenta la morenista Laura Itzel Castillo.

Las leyes y reglamentos prohíben a un legislador aceptar obsequios o regalos de cualquier persona u organización, pues compromete sus funciones.

En el caso de Morena, además, tiene impedido utilizar un cargo público para obtener beneficios particulares o recibir cualquier tipo de regalo.

Fernández Noroña confirmó ayer que solicitará licencia del cargo para ausentarse durante dos semanas.

“Me voy el día de mañana (hoy) por la noche a Palestina y regreso el día 2 de noviembre. Emiratos Árabes Unidos paga el boleto de avión por la solidaridad que yo he tenido con Palestina”.

“Primero tengo una reunión en Emiratos Árabes Unidos, pero el grueso del tiempo es para recorridos en Palestina. Sería temerario, pero si la autoridad Palestina lo juzga necesario estaré en Gaza”, dijo el morenista.