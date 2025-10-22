Viola Noroña la Ley de Responsabilidades con viaje regalado a Medio Oriente

México
/ 22 octubre 2025
    Viola Noroña la Ley de Responsabilidades con viaje regalado a Medio Oriente
    Fernández Noroña anunció su intención de pedir una licencia temporal de dos semanas para separarse de su cargo. FOTO: REFORMA

Las normas y disposiciones legales impiden que un legislador reciba regalos u obsequios de individuos o entidades, ya que hacerlo pondría en riesgo la imparcialidad y el cumplimiento de sus deberes

Aunque lo tiene prohibido por la Ley de Responsabilidades, el Código de Ética del Senado y hasta por los lineamientos de Morena, el senador Gerardo Fernández Noroña viajará con gastos pagados a Medio Oriente.

Y lo hace de “cachirul”, pues la invitación al viaje fue al Presidente del Senado, cargo que ya no tiene sino que lo ostenta la morenista Laura Itzel Castillo.

TE PUEDE INTERESAR: CFE anuncia apagón de 4 días en México... ¿Cuáles serán las fechas y zonas afectadas?

Las leyes y reglamentos prohíben a un legislador aceptar obsequios o regalos de cualquier persona u organización, pues compromete sus funciones.

En el caso de Morena, además, tiene impedido utilizar un cargo público para obtener beneficios particulares o recibir cualquier tipo de regalo.

Fernández Noroña confirmó ayer que solicitará licencia del cargo para ausentarse durante dos semanas.

“Me voy el día de mañana (hoy) por la noche a Palestina y regreso el día 2 de noviembre. Emiratos Árabes Unidos paga el boleto de avión por la solidaridad que yo he tenido con Palestina”.

“Primero tengo una reunión en Emiratos Árabes Unidos, pero el grueso del tiempo es para recorridos en Palestina. Sería temerario, pero si la autoridad Palestina lo juzga necesario estaré en Gaza”, dijo el morenista.

$!Viola Noroña la Ley de Responsabilidades con viaje regalado a Medio Oriente

Fernández Noroña se beneficiará de una invitación que recibió cuando era presidente del Senado, en junio pasado, por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de Palestina.

“El Ministerio estará honrado en recibir a su excelencia para una visita oficial; el programa incluiría reuniones con altos funcionarios palestinos y representantes del Consejo Legislativo Palestino”, indica la invitación entregada por la Embajada del Estado de Palestina en México.

Consultada sobre si el Senado aprobó este viaje y en qué calidad viajará Noroña, la presidenta de la Cámara alta, Laura Itzel Castillo, respondió cortante: “eso pregúntenselo a él”.

Temas


4T
Leyes

Organizaciones


Morena

true

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El Gobierno de Claudia Sheinbaum dará prioridad al tren Derramadero–Saltillo–Ramos por la alta demanda de transporte laboral.

Priorizará Gobierno de Sheinbaum construcción del tramo ferroviario Derramadero-Saltillo-Ramos ante alta demanda de transporte
En menos de 48 horas, Estados Unidos destruye otra embarcación de presuntos narcotraficantes

En menos de 48 horas, Estados Unidos destruye otra embarcación de presuntos narcotraficantes
El Secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, informó de una segunda detención ligada con el asesinato del líder de limoneros, Bernardo Bravo.

Líderes criminales en Michoacán están ubicados desde hace tres años y siguen impunes
Leetch pidió el soborno a Karel Angélica Ramírez Rojas, esposa de Sahid Ragani, un ciudadano marroquí detenido.

Denuncian sobornos de nuevo magistrado por elección popular
El juez determinó vincular a proceso al imputado por el delito de violación y ordenó que permanezca en prisión preventiva.

Tras denuncia en anexo de Saltillo, vinculan a proceso al ‘padrino’ por violación
Se indicó que los pisos que se encuentran arriba del inmueble se recuperarán y se dejarán como estaba antes, es decir, como una discoteca. FOTO:

Planean revivir discoteca del Hotel La Torre en Saltillo
Conocer el saldo de tu Tarjeta del Bienestar es fundamental para administrar correctamente los recursos de los programas sociales del gobierno de México.

Pensión del Bienestar... ¿Cómo consultar el saldo de tu Tarjeta desde tu casa o en sucursales?
Nunca pensamos como se volvería polémica algo relacionado con el presentado Chumel Torres y la estrella pop Sabrina Carpenter en conjunto.

¡’Manchild’! ¿Cuál es el polémico tuit de Chumel Torres sobre Sabrina Carpenter del que todos hablan?