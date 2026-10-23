Saltillo: Violencia contra niños no debe normalizarse; Pronnif llama a denunciar antes de que sea tarde

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    Saltillo: Violencia contra niños no debe normalizarse; Pronnif llama a denunciar antes de que sea tarde
    La procuradora advirtió que la omisión de cuidados también incluye desatender la educación, alimentación y atención médica de niñas y niños. FOTO: SERGIO SOTO

Tras lamentar la muerte de una bebé en Saltillo, la procuradora María Teresa Araiza pidió a familiares y ciudadanos reportar cualquier señal de maltrato, incluso de manera anónima

La violencia contra niñas y niños no debe considerarse una situación normal dentro de los hogares, advirtió María Teresa Araiza Llaguno, titular de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) en Coahuila, quien hizo un llamado a denunciar oportunamente cualquier señal de maltrato infantil.

Durante la presentación del Agrupamiento Infancia Segura en Saltillo, la funcionaria lamentó el reciente fallecimiento de una bebé presuntamente víctima de violencia familiar y destacó la importancia de que las personas cercanas a los menores no permanezcan indiferentes ante estas situaciones.

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Señaló que padres, madres, familiares y cualquier persona que tenga conocimiento de posibles agresiones pueden contribuir a prevenir consecuencias graves mediante una denuncia. Araiza Llaguno insistió en que los reportes pueden realizarse de manera anónima, por lo que pidió a la población no tener miedo de informar a las autoridades.

La Procuradora también advirtió sobre la normalización de la violencia dentro del entorno familiar, particularmente cuando se ignoran señales de maltrato o se resta importancia a las condiciones en las que viven los menores.

Explicó que la omisión de cuidados no se limita a las agresiones físicas, sino que también puede presentarse cuando los responsables dejan de garantizar necesidades fundamentales de los niños. Entre los ejemplos mencionó impedir o descuidar su asistencia a la escuela, no proporcionarles atención médica cuando presentan síntomas de enfermedad y desatender sus necesidades de alimentación.

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Advirtió que estas conductas representan una vulneración de los derechos de la infancia y requieren atención de las instituciones encargadas de su protección.

Finalmente, reiteró que la seguridad de los menores no depende únicamente de las autoridades, sino también de la participación de las familias y de quienes puedan identificar situaciones de riesgo.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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