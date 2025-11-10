NL: Anuncia Samuel vuelo a París e inversión de ‘la empresa más importante del mundo’

MONTERREY, NL.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García, rindió su Cuarto Informe de Gobierno, en el que destacó la inversión en materia de seguridad, movilidad, sistema hídrico, medioambiente, así como los avances en economía, educación, primeras infancias, educación y salud. Desde el Showcenter Complex, ubicado en San Pedro Garza García, presumió que en materia de seguridad tuvo una inversión histórica de más de 30 mil millones de pesos para la construcción de 16 nuevos destacamentos, tres campos policiales, un nuevo Regimiento Militar en Cerralvo. TE PUEDE INTERESAR: Nuevo León vive su ‘año de la seguridad’: homicidios caen a mínimos históricos, presume Samuel García Destacó la adquisición de mil nuevas patrullas, 80 nuevas Black Mamba, nueve helicópteros, un nuevo Black Hawk y cinco nuevas divisiones especializadas. Samuel García señaló que, en cuatro años, la Fuerza Civil llegó a los 6 mil elementos y al final del sexenio la corporación estará conformada por más de 7 mil uniformados. Además de que la Fuerza Civil logró posicionarse, según el Inegi, como la mejor policía de México. “Hoy el INEGI en su encuesta ENSU nos ha detallado que la Fuerza Civil de Nuevo León es la mejor policía de México, la de mejor desempeño y la más confiable. Este año la Fuerza Civil logró que Nuevo León fuera el estado que más escaló en estados blindados fuera de violencia.

Qué honor es poder estar rindiendo cuentas frente a Nuevo León, acompañado de familia, amigos y personas clave que han trabajado sin descanso para construir un nuevo estado EN TIEMPO Y FORMA.



Vamos a seguir imparables, trabajando por todo Nuevo León, trabajando en tiempo y forma... pic.twitter.com/XRqLDx8YBW — Samuel García (@samuel_garcias) November 9, 2025

“Hemos reducido en 70% los delitos de alto impacto, estamos en semáforo verde y muy pronto vamos a lograr consolidar esta policía para que pase de 6 mil elementos, que hoy somos, a 7 mil antes del Mundial y poder garantizar la seguridad pública”, señaló. MOVILIDAD: METRO Y RECONVERSIÓN DE TRANSPORTE En cuanto a movilidad, el gobernador informó la inversión de 158 mil millones de pesos para la construcción de trenes, líneas 4 y 6 del Metro y adquisición de camiones. Samuel García presumió la compra de 22 nuevos trenes para la Línea 1, la reconstrucción de la Línea 2 y la adquisición de 4 mil unidades de transporte eléctricos. TE PUEDE INTERESAR: Nuevo León va contra deudores alimentarios: Mariana Rodríguez anuncia restricciones Así como la construcción de cuatro nuevas carreteras para conectar al estado con el centro y sur del país, el Nuevo Periférico, la Carretera Estatal 001 Norte, la nueva Autopista al Aeropuerto, la nueva Carretera La Gloria-Colombia, la cual conecta a la entidad con Texas, Estados Unidos. También se presumió el avance en la construcción de las Líneas 4 y 6, las cuales estarían construidas para el 2026, cuando Nuevo León sea sede del Mundial FIFA 2025.

GARANTIZA AGUA Respecto al sistema hídrico, Samuel García destacó los avances del Plan para Garantizar el Agua hasta 2050, como la construcción del acueducto El Cuchillo II que cuenta con una longitud de 100 kilómetros y que lleva 5 mil metros cúbicos de agua a la ciudad cada segundo. Resaltó la creación de la Secretaría de Medio Ambiente, la Nueva División Ambiental y el Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire. Economía LLEGADA DE 90 MIL MILLONES DE DÓLARES En el rubro económico, presumió la cifra récord de los de 90 mil millones de dólares en Inversión Extranjera Directa y 382 nuevos proyectos de inversión confirmados, lo que ha generado un total de 385 mil nuevos empleos para Nuevo León. TE PUEDE INTERESAR: Logros de Sheinbaum se están reflejando en Nuevo León, asegura Samuel García Señaló que a través del programa Nuevo Impulso Nuevo León, se otorgaron más de 8 mil 500 millones de pesos en créditos blandos para beneficiar a más de 3 mil Pymes. Afirmó que la entidad también alcanzó el primer lugar nacional en obra calificada y formalidad laboral.

