Nuevo León va contra deudores alimentarios: Mariana Rodríguez anuncia restricciones

México
/ 7 noviembre 2025
    A través de la titular de la oficina AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, y el Gobernador del Estado Samuel García, ponen el ojo en los deudores alimentarios con una serie de restricciones. FOTO: FACEBOOK

Samuel García anunció la entrada en vigor del decreto al Padrón de Deudores Alimentarios en el vecino estado

A través de la titular de la oficina AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, y el Gobernador del vecino estado, Samuel García, pone el ojo en los deudores alimentarios con una serie de restricciones, a quien no brinda la pensión a sus hijos.

Rodríguez expresó que estas propuestas en colaboración con el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Nuevo León) buscan garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes.

“Un nuevo instrumento jurídico que va a buscar identificar y sancionar a las personas que incumplan con el pago de pensiones alimenticias”, dijo la esposa del gobernador Samuel García en un reel en su cuenta de Instagram.

Anunció que la emisión del decreto de Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (Renoa) en la Sultana del Norte será una herramienta para quienes incumplan sus obligaciones de pensión alimenticia con sus hijos.

“Les quiero platicar que hoy Nuevo León va a emitir el decreto para crear el registro estatal de deudores alimentarios”, sumándose a las entidades de México que han implementado medidas similares contra la morosidad alimentaria.

‘LOS VAMOS A QUEBRAR’: GARCÍA

La mañana del viernes, Samuel García anunció la entrada en vigor del decreto al Padrón de Deudores Alimentarios, con la cual “se corrigen omisiones que debieron atenderse hace décadas”; al tratarse de una acción para garantizar la justicia de niñas y niños afectados por irresponsabilidades.

“Ya es ley, promulgada y vigente. Vamos a hacer justicia contra los padres irresponsables. Los vamos a quebrar”, enfatizó el mandatario emecista de Nuevo León.

Criticó a los llamados abogados “coyotes” que -a palabra expresa por el Gobernador- se aprovechaba de lagunas legales para evadir el cumplimiento de las pensiones a menores.

¿QUÉ ES EL PADRÓN DE DEUDORES ALIMENTARIOS?

El Padrón De Deudores Alimentarios que se ha implementado en México no es sólo para sancionar a los padres y madres que han dejado de brindar pensión a sus hijos e hijas, también es una reforma de presión social y legal para que asuman su responsabilidad.

Nuevo León presenta restricciones para aquellas que estén inscritos en el padrón, como:

- Obtener o renovar licencia de conducir;
- Participar en procesos de adopción;
- Contraer matrimonio civil;
- Acceder a cargos públicos hasta cumplir con sus obligaciones;
- Participar como candidatos a cargos de elección popular;
- Aspirar a cargos de jueces o magistrados locales;
- Participar en procesos de designación pública de organismos estatales o autónomos.

“Cumplir con los hijos no es una opción mínima. El bienestar de los menores depende de todos: del Estado, la sociedad y las familias. Amar es cumplir”, concluyó Rodríguez en su publicación.

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

