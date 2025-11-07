Nuevo León va contra deudores alimentarios: Mariana Rodríguez anuncia restricciones

A través de la titular de la oficina AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, y el Gobernador del vecino estado, Samuel García, pone el ojo en los deudores alimentarios con una serie de restricciones, a quien no brinda la pensión a sus hijos. Rodríguez expresó que estas propuestas en colaboración con el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Nuevo León) buscan garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes. TE PUEDE INTERESAR: Acuña: pensión alimenticia debe tramitarse en septiembre, o antes, para alcanzar aguinaldo

"Un nuevo instrumento jurídico que va a buscar identificar y sancionar a las personas que incumplan con el pago de pensiones alimenticias", dijo la esposa del gobernador Samuel García en un reel en su cuenta de Instagram. Anunció que la emisión del decreto de Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (Renoa) en la Sultana del Norte será una herramienta para quienes incumplan sus obligaciones de pensión alimenticia con sus hijos. "Les quiero platicar que hoy Nuevo León va a emitir el decreto para crear el registro estatal de deudores alimentarios", sumándose a las entidades de México que han implementado medidas similares contra la morosidad alimentaria. 'LOS VAMOS A QUEBRAR': GARCÍA La mañana del viernes, Samuel García anunció la entrada en vigor del decreto al Padrón de Deudores Alimentarios, con la cual "se corrigen omisiones que debieron atenderse hace décadas"; al tratarse de una acción para garantizar la justicia de niñas y niños afectados por irresponsabilidades. "Ya es ley, promulgada y vigente. Vamos a hacer justicia contra los padres irresponsables. Los vamos a quebrar", enfatizó el mandatario emecista de Nuevo León. Criticó a los llamados abogados "coyotes" que -a palabra expresa por el Gobernador- se aprovechaba de lagunas legales para evadir el cumplimiento de las pensiones a menores.