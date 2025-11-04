Nuevo León vive su ‘año de la seguridad’: homicidios caen a mínimos históricos, presume Samuel García

/ 4 noviembre 2025
    Nuevo León vive su ‘año de la seguridad’: homicidios caen a mínimos históricos, presume Samuel García
    El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, aseguró que 2025 es el año de la seguridad pública en el estado. /FOTO: ESPECIAL

Logran la mayor reducción en 15 años y anuncian un aumento histórico al presupuesto para fortalecer a las corporaciones policiacas

MONTERREY, NL.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, aseguró que 2025 es el año de la seguridad pública en el estado, luego de cerrar octubre con los mejores indicadores en materia de seguridad de los últimos 15 años, tras una reducción del 54% en homicidios.

Durante la reunión de cierre de la Mesa de Seguridad, García destacó que los resultados son producto de la coordinación entre el Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, Fuerza Civil y policías municipales, lo que —dijo— ha convertido a Nuevo León en “modelo nacional” en seguridad.

“Lo ha manifestado el secretario Harfuch: si México tuviera lo que hoy sucede en Nuevo León, el país sería otro. En Nuevo León estamos listos y somos modelo a seguir”, afirmó el mandatario.

Acompañado de altos mandos militares y estatales, el gobernador informó que el presupuesto 2026 en materia de seguridad incluirá un incremento sustancial para las corporaciones policiacas, con el objetivo de reforzar el equipamiento, las patrullas, la inteligencia operativa y los salarios de los agentes.

El titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla Vargas, detalló que la reducción acumulada equivale a 741 homicidios menos en comparación con el año anterior, lo que representa una caída del 54%. En cuanto a feminicidios, señaló que Nuevo León se mantiene como el tercer estado con menor índice del país, con una disminución del 82% respecto a 2024.

En paralelo, las autoridades estatales desplegarán un operativo especial de seguridad durante el Clásico Regio entre Rayados y Tigres, que se disputará en el Estadio BBVA. Más de mil 400 elementos de Fuerza Civil, Tránsito y corporaciones municipales participarán en el dispositivo.

El secretario de Seguridad de Guadalupe, Alfredo Fabela Pacheco, explicó que el operativo contará con cinco anillos de seguridad, desde el interior del estadio hasta las avenidas periféricas, con la participación de 200 elementos, 26 unidades, ocho motocicletas, seis caballos y tres binomios K-9.

Reforzaremos el perímetro exterior junto con Fuerza Civil y las policías de Apodaca, Escobedo, Juárez, Monterrey, Santa Catarina, Santiago y San Pedro”, detalló.

Fabela agregó que se realizarán cierres parciales de vialidades, entre ellas Pablo Livas, Las Torres, Tolteca y Arturo de la Garza, para facilitar la salida de los aficionados y prevenir incidentes al término del encuentro. Con información de El Universal

