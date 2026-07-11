Repuntan en junio los delitos en Nuevo León

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    Repuntan en junio los delitos en Nuevo León
    Diversos delitos sexuales presentaron incrementos no vistos en meses previos del 2026. Cuartoscuro

La crisis por el robo a persona impacta a casi la totalidad del área metropolitana, acumulando 11 de los 17 focos rojos encendidos en la entidad

MONTERREY, NL.- Mientras el gobierno estatal de Nuevo León presume una reducción histórica en la tasa de homicidios durante la primera mitad del año, otros delitos presentaron un repunte durante junio.

Incluso algunos mantienen una tendencia al alza no sólo durante el mes pasado, sino a lo largo del semestre.

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El pasado 5 de junio, la Secretaría de Seguridad estatal, encabezada por Gerardo Escamilla, presumió que la entidad pasó del lugar 4 al 20 en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en el país.

Sin embargo, estos datos omiten que desde el año pasado se excluye de la estadística de muertes violentas a las personas que son abatidas por las autoridades, lo que genera una brecha del 30 por ciento frente al recuento periodístico del diario “El Norte”, con 200 casos oficiales contra 287 totales.

182 CARPETAS POR ROBO

En el semáforo delictivo de la Fiscalía estatal, el robo a persona destacó en junio como el único delito de alto impacto en nivel de alerta máxima, tras registrar 182 carpetas de investigación que superaron la media histórica de 140 mensuales.

La crisis por el robo a persona impacta a casi la totalidad del área metropolitana, acumulando 11 de los 17 focos rojos encendidos en la entidad.

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Monterrey, Guadalupe, San Nicolás, Apodaca, Escobedo, Juárez, García, Santa Catarina y Cadereyta cerraron junio con el semáforo delictivo en “rojo” para este ilícito.

DELITOS SEXUALES AL ALZA

A la par, diversos delitos sexuales presentaron incrementos no vistos en meses previos del 2026, mientras organismos como Cómo Vamos Nuevo León señalan que el 90 por ciento de las víctimas son mujeres.

El abuso sexual fue el más denunciado con 164 casos, su pico más alto desde marzo de 2025; la violación registró 85 denuncias, un alza del 21 por ciento, y los delitos contra la intimidad personal saltaron a 65 casos.

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Ante esto, colectivos como Iniciativa 360 Mujeres por México exigen reformas para que las denuncias se reciban de manera presencial y con perspectiva de género, acusando que el sistema en línea las desprotege.

Los delitos patrimoniales cometidos por servidores públicos crecieron un 300 por ciento, al pasar de 1 a 4 casos, y el peculado aumentó 200 por ciento, al pasar de uno a tres carpetas.

Las lesiones en riña se triplicaron, al pasar de 4 a 12 carpetas. El secuestro y el feminicidio duplicaron su incidencia, con dos casos cada uno durante junio.

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