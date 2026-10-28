¡No eres tú! Caída de internet HOY afecta a Izzi, Totalplay, Telmex, X, ChatGPT, Fortnite y WhatsApp en México

Problemas de conexión a internet, así como dificultades para acceder a plataformas fueron reportados por usuarios de Totalplay, Izzi, Telmex, AT&T y Megacable durante la tarde del miércoles 28 de octubre. A través de redes sociales, señalaron que presentaban dificultades para utilizar aplicaciones y plataformas como WhatsApp, X, Discord, ChatGPT, Roblox y Fortnite, aunque no se conoce si las afectaciones corresponden a la misma falla o ni implica que todas las compañías presenten en la caída generalizada. Fallas varían por compañía, región y tipo de servicio, desde problemas con la conexión WiFi y la banda ancha hasta dificultades con los datos móviles.

REPORTES DE FALLA De acuerdo con Downdetector, los servicios de internet de Totalplay e Izzi son reportados por fallas en el WiFi, internet de banda ancha e internet móvil; Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Baja California y Sinaloa son las entidades más afectadas la tarde de este miércoles. Izzi reconoció las fallas en sus servicios e informaron que trabajan en atender los problemas de red a los que se enfrentan los usuarios: “Hemos detectado que en tu zona se está presentando una afectación general, sin embargo, ya nos encontramos realizando todos los trabajos necesarios para restablecer tu servicio lo antes posible. Si tienes alguna duda, por favor, contáctanos por DM”. En cuanto a otros servicios de internet, como Megacable y Telmex también reportan fallas en el WiFi, internet de banda ancha e internet móvil en Ciudad de México, Jalisco, Colima, Sinaloa, Nuevo León, San Luis Potosí y Chiapas; así como reportes por el WiFi, Internet de banda ancha e internet inalámbrico fijo en Ciudad de México, Veracruz, Nuevo León, Jalisco, Colima, Nayarit, San Luis Potosí, Chiapas, Campeche, Mérida, Quintana Roo, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur.

En cuento a las telefonías, AT&T presenta reportes con el internet móvil, la señal móvil y el internet 5G en Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Colima, San Luis Potosí y Monterrey. WhatsApp presentó fallas en la mensajería, app móvil y su sitio web; X presentó fallas en la app móvil, conexión al servidor y en su sitio web; Discord presentó fallas en su app móviles, llamadas de voz y al iniciar sesión; OpenAI presenta fallas en ChatGPT, su sitio web y Codex; Roblox presentó fallas en la conexión al servido, iniciar el juego y al momento de jugar; y Fortnite, presentó fallas en su conexión al servidor, inicio del juego y al iniciar sesión.