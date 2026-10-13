“No fumo marihuana”: Claudia Sheinbaum desmiente rumores en transmisión en vivo | VIDEO

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó públicamente consumir marihuana durante una transmisión en vivo en sus redes sociales. La aclaración surgió mientras dialogaba con la ciudadanía sobre las propuestas de seguridad en internet.

Durante la transmisión en vivo, Sheinbaum leyó preguntas de los usuarios y respondió directamente a los comentarios que señalaban un supuesto consumo de sustancias.

La presidenta aclaró específicamente que este rumor surgió apartir de declaraciones de una periodista. Sheinbaum calificó estos señalamientos como “fake news” creadas para desinformar a la población. Además, pidió a los usuarios verificar la fuente de los videos e imágenes que consumen diariamente en internet.

DIÁLOGO CIUDADADON SOBRE EL NUEVO DECRETO Y TRANSMISIÓN EN VIVO El objetivo principal del en vivo fue conocer la opinión de la gente sobre el proyecto gubernamental que busca regular el contenido en plataformas como Tiktok, Meta y X. La iniciativa exige retirar de forma obligatoria publicaciones con conductas ilícitas, violencia sexual, ciberacoso y discursos de odio que afecten a niños y adolescentes.

Esta estrategia busca abrir un canal directo de comunicación semanal o periódico con los adolescentes, como complemento de las conferencias de prensa matutinas. Por lo que se puede esperara que estas transmisiones oficiales vuelvan a realizarse.

PROTECCIÓN A MENORES SIN RIESGO DE CENSURA La presidenta aclaró que estas medidas están diseñadas de forma exclusiva para proteger la salud mental y la seguridad física de los menores de edad. El Gobierno de México señaló que la regulación no limitará la libertad de expresión ni censurará opiniones políticas de los adultos en las redes.