Harfuch descarta intervención militar de E.U en mares de México

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    Harfuch descarta intervención militar de E.U en mares de México
    CIUDAD DE MÉXICO, 13OCTUBRE2026.- Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México ofreció conferencia de prensa en la Cámara de senadores después de su comparecencia privada en la Junta de coordinación política (JUCOPO) en el marco del Segundo Informe de Gobierno. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM Andrea Murcia Monsivais

El secretario de Seguridad aclara que la cooperación bilateral se limita al intercambio de inteligencia y patrullaje.

Omar García Harfuch descartó cualquier intervención o ataque militar de Estados Unidos en territorio o mares mexicanos. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana aclaró que las conversaciones entre ambos países se enfocan en la colaboración y no en acciones de fuerza de fuerzas extranjeras en aguas nacionales.

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La estrategia binacional entre México y Estados Unidos prioriza la inteligencia compartida para combatir al crimen organizado. Harfuch precisó que los acuerdos actuales se centran en el intercambio constante de información estratégica. Asimismo, se mantiene la coordinación para realizar patrullajes marítimos conjuntos orientados a rastrear y frenar el tráfico de drogas.

”No se ha puesto ni siquiera sobre la mesa el hecho de que Estados Unidos haga un ataque en mares mexicanos”, declaró Harfuch.

El trabajo conjunto respeta en todo momento la soberanía nacional de México. Las autoridades de seguridad enfatizaron que los datos de inteligencia recibidos por agencias estadounidenses sirven para respaldar investigaciones locales, tramitar órdenes de aprehensión y procesar extradiciones, sin dar pie a incursiones armadas de otros países.

LA SECRETARÍA DE MARINA MANTIENE EL CONTROL DE LAS AGUAS MEXICANAS

Las fuerzas navales mexicanas son las únicas encargadas de ejecutar los aseguramientos en el mar. De acuerdo con la Secretaría de Marina (SEMAR), la función de Estados Unidos se limita a emitir alertas oportunas sobre embarcaciones sospechosas en aguas internacionales o cercanas. Una vez recibida la notificación, son los elementos de la Armada de México quienes realizan las interceptaciones.

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DECOMISO DE DROGAS FRENTE A LAS COSTAS DE OAXACA

Un día previo a sus declaraciones, las fuerzas mexicanas en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos, lograron el aseguramiento de 1.2 toneladas de cocaína y la detención de seis personas.

Durante la administración de Sheinbaum, la Secretaría de Marina ha logrado asegurar más de 90 toneladas de cocaína en operativos marítimos.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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