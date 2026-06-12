‘No habrá represión’... Sheinbaum mantiene postura ante plantón de la CNTE

Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que no recurrirá a la represión para retirar a los manifestantes, pese a las afectaciones generadas por las movilizaciones en una de las zonas más importantes de la capital.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su administración mantendrá una postura de diálogo frente al plantón instalado por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

El conflicto ha provocado distintas reacciones entre habitantes, visitantes y comerciantes del primer cuadro de la ciudad, quienes han señalado impactos económicos derivados de la presencia del plantón.

Sheinbaum explicó que las mesas de negociación con el magisterio continúan, aunque mencionó que existen diferencias entre las posturas expresadas por algunos representantes durante las conversaciones.

“Dicen en la mesa una cosa y luego otra cosa. Es muy común”, comentó la presidenta al referirse a las negociaciones con los integrantes del movimiento.

EL GOBIERNO DESCARTA USAR LA FUERZA CONTRA LOS MAESTROS

La mandataria sostuvo que la estrategia de su gobierno seguirá enfocada en encontrar acuerdos mediante el diálogo, evitando acciones que puedan interpretarse como un intento de desalojo violento.

“No va a haber represión”, afirmó Sheinbaum al ser cuestionada sobre la permanencia del plantón y las posibles medidas para liberar las vialidades afectadas.

La presidenta señaló que existe una diferencia entre las acciones de seguridad destinadas a proteger instalaciones estratégicas y una intervención directa contra quienes participan en una protesta.

“Una cosa es una contención para evitar que se tome el aeropuerto; es distinto a golpear a alguien para que haya represión”, explicó durante su conferencia.

Con esta postura, la administración federal busca mantener una línea de negociación con el movimiento magisterial, mientras intenta equilibrar el derecho a la manifestación con las afectaciones generadas en la ciudad.

COMERCIANTES PIDEN ATENCIÓN POR AFECTACIONES ECONÓMICAS

Uno de los puntos que también abordó Sheinbaum fue la situación de los comerciantes del Centro Histórico, quienes han expresado preocupación por las consecuencias económicas provocadas por el plantón.

La presidenta reconoció que existen inconformidades entre los negocios ubicados en la zona y señaló que estas demandas deben ser atendidas dentro del contexto de la protesta.

“Hay algunas protestas de comerciantes y habría que atenderlas”, indicó la mandataria al hablar sobre los sectores afectados.

Los negocios del área han señalado que la reducción del paso peatonal, cambios en la movilidad y la presencia constante de manifestantes pueden afectar sus actividades diarias.

El Centro Histórico representa uno de los espacios comerciales y turísticos más importantes de la capital, por lo que cualquier movilización prolongada suele tener efectos en la dinámica económica local.

LA CNTE Y EL DEBATE SOBRE EL DERECHO A PROTESTAR

El plantón de la CNTE volvió a abrir la discusión sobre el equilibrio entre la libertad de expresión, la manifestación pública y el funcionamiento cotidiano de las ciudades.

Durante años, las movilizaciones del magisterio han generado debates sobre las formas de protesta y la manera en que los gobiernos deben responder ante bloqueos o concentraciones.

La administración de Sheinbaum ha insistido en que la vía del diálogo debe ser la principal herramienta para resolver conflictos sociales y evitar escenarios de confrontación.

El caso actual mantiene la atención sobre la capacidad de las autoridades para encontrar acuerdos sin recurrir a medidas de fuerza, mientras continúan las negociaciones con los docentes.