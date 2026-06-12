‘Yo no decidí eso, fue una invitada de la FIFA’... Sheinbaum aclara que Salma Hayek no la representó en inauguración del Mundial

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    ‘Yo no decidí eso, fue una invitada de la FIFA’... Sheinbaum aclara que Salma Hayek no la representó en inauguración del Mundial
    Sheinbaum aclaró que Salma Hayek fue invitada por la FIFA para representar a México en la inauguración del Mundial 2026. VANGUARDIA/ARCHIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que Salma Hayek participó en la inauguración del Mundial 2026 como invitada de la FIFA y no como una elección presidencial

La presencia de Salma Hayek durante la ceremonia inaugural del Mundial 2026 generó conversación en México luego de que la actriz acompañara al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante uno de los momentos principales del evento realizado en territorio mexicano.

Ante las dudas sobre quién había elegido a la representante mexicana para la ceremonia, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la decisión no estuvo relacionada con su administración, sino que fue una invitación realizada directamente por el organismo internacional.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que la actriz acudió como parte de la organización de la FIFA y no como una representante designada por la Presidencia de México.

“Yo no decidí eso, fue una invitada de la FIFA y no iba con la representación de la presidenta”, afirmó Sheinbaum al responder sobre la participación de la actriz mexicana en la apertura del torneo.

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La presidenta destacó que, aunque no fue una elección del Gobierno Federal, Hayek es una figura reconocida internacionalmente y una personalidad que representa al país en el extranjero.

SALMA HAYEK ES RECONOCIDA COMO EMBAJADORA CULTURAL

Sheinbaum resaltó la trayectoria internacional de Salma Hayek y la importancia que ha tenido su carrera para proyectar la imagen de México en diferentes escenarios mundiales.

La mandataria mencionó que la actriz ha tenido una carrera destacada en Hollywood y recordó especialmente su trabajo en la película Frida, producción que acercó la historia de Frida Kahlo a millones de espectadores alrededor del mundo.

“Salma Hayek representa muy bien a México”, afirmó la presidenta al hablar sobre el impacto de la actriz y la forma en que ha llevado elementos de la cultura mexicana a una audiencia internacional.

La participación de Hayek en la inauguración fue vista como un reconocimiento a una de las mexicanas con mayor presencia global dentro de la industria cinematográfica.

Durante la ceremonia, Hayek apareció junto a Infantino para dar la bienvenida al mundo en una edición del Mundial que tiene como sedes a México, Estados Unidos y Canadá.

LA INAUGURACIÓN DEL MUNDIAL TUVO MOMENTOS SIMBÓLICOS

La presencia de Salma Hayek tomó relevancia debido a que la presidenta decidió no asistir personalmente a la ceremonia inaugural y optó por seguir el partido desde la alcaldía Gustavo A. Madero, donde convivió con aficionados mexicanos.

Por esta razón, no se realizó el tradicional mensaje presidencial de bienvenida que suele acompañar algunos eventos internacionales de esta magnitud. La apertura quedó encabezada principalmente por representantes de la organización deportiva.

Durante el acto, Infantino tomó el trofeo de la Copa del Mundo y dio la bienvenida a las 48 selecciones participantes, mientras Hayek acompañó el momento como una figura mexicana reconocida internacionalmente.

La ceremonia continuó con la participación de Alejandro Fernández, quien interpretó el Himno Nacional Mexicano ante los asistentes, provocando una reacción emotiva entre los aficionados presentes.

MÉXICO HACE HISTORIA COMO SEDE MUNDIALISTA

Más allá de los detalles políticos y protocolarios, la inauguración del Mundial 2026 representó un momento histórico para México al convertirse en el país con más ediciones organizadas del torneo.

Con esta tercera participación como anfitrión, después de los Mundiales de 1970 y 1986, México volvió a estar en el centro de la atención internacional gracias al futbol.

El evento combinó elementos deportivos, culturales y de identidad nacional, desde la presencia de una figura como Hayek hasta la interpretación del himno por parte de Fernández.

La jornada dejó imágenes que reflejaron la relación entre deporte y cultura, en un país donde el futbol suele convertirse en un punto de encuentro para millones de personas.

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DATOS CURIOSOS SOBRE LA INAUGURACIÓN DEL MUNDIAL 2026

· Salma Hayek participó en la ceremonia como invitada de la FIFA.

· Claudia Sheinbaum aclaró que la elección de la actriz no fue una decisión presidencial.

· Hayek es una de las mexicanas con mayor reconocimiento internacional en Hollywood.

· La película Frida ayudó a difundir la historia de Frida Kahlo a nivel mundial.

· La inauguración fue organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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