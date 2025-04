No hay presupuesto para las demandas de la CNTE: Claudia Sheinbaum

Tras anunciar un paro nacional y plantón en la Ciudad de México, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo a la CNTE que no hay presupuesto suficiente para cumplir con todas sus demandas y que hará “hasta donde se pueda” para ayudarlos.

“Eso es lo que hasta la fecha hemos estado planteando, lo estamos difundiendo para que las maestras y los maestros lo conozcan, y seguir dialogando con ellos. Hay temas que pues no hay el suficiente presupuesto para poder cumplir con todas las demandas, pero se hace hasta lo que se puede, hasta donde se puede como diría Juárez, para poder ayudar a las maestras y los maestros de México”, comentó Sheinbaum en conferencia mañanera.

A menos de un mes de que se movilizaron en la Ciudad de México, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) confirmaron ayer que estallarán un paro nacional a partir del próximo 15 de mayo (Día del Maestro), y que reinstalarán su plantón en el Zócalo capitalino.

“Nuestra asamblea determina iniciar con esta huelga nacional el próximo 15 de mayo. Para ello partiremos con una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo, a partir de las 9:00 horas, y por la tarde estaremos instalando nuestra asamblea nacional”, informó Yenni Aracely Pérez, secretaria general de la Sección XXII de Oaxaca, en conferencia de prensa virtual.

Descartó que los docentes tengan planes de acudir a la reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum, que estaba prevista para el 8 de mayo, con la intención de que se establezca una nueva fecha dentro del marco de la movilización.

Adicionalmente, la CNTE anunció que el primero de mayo se llevará a cabo otra marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo, en la que se pretende entregar un pliego petitorio con las demandas de la Coordinadora.

Esta mañana, en Palacio Nacional, la Mandataria federal reconoció que la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, como la plantea la CNTE, tiene muchas dificultades debido a cómo están constituidas actualmente las Afores.

“Así como está planteada tiene muchas dificultades por como están ya constituidas las Afores. Entonces, lo que se hizo con el Presidente López Obrador es que se les dio una alternativa, porque finalmente -más allá de si se deroga el 2007 o no- lo importante, lo de fondo, es una pensión justa; que todas las maestras y los maestros se vayan con una pensión justa. Y eso es lo que se planteó con el Fondo de Pensiones para el Bienestar”, explicó.

Respecto al paro anunciado por la CNTE, la titular del Ejecutivo federal consideró que es innecesario porque actualmente existe un diálogo abierto con ellos.

“Entonces, lo que planteamos nosotros es que no es que ahora se acabe toda la discusión, seguimos viendo todas las posibilidades, y no consideramos que un paro nacional sea necesario sobre todo cuando están abiertas todas las vías de diálogo, nunca nos hemos negado a nada.

“Más bien es el planteamiento de hasta dónde podemos llegar y seguir viendo diferentes opciones para una pensión justa, un salario digno para las y los profesores, y la carrera magisterial. Cómo mejorar las condiciones de la carrera magisterial y todo lo que se requiera para apoyar a las maestras y a los maestros de México”, expresó.

La Presidenta Sheinbaum prometió que sí le permitirá a la CNTE llegar al Zócalo, pues su Gobierno no va a reprimir.

“Sí (les dejaremos llegar al Zócalo), nosotros no reprimimos, eso nunca lo vamos a hacer. Y está abierto el diálogo y a los maestros y maestras que conozcan cuál es la posición del Gobierno, porque no es como en el pasado de que no haya diálogo, que estemos cerrados, que estemos reprimiendo”, agregó.