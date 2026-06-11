‘No queremos arruinar el mundial, pero sí que nos escuchen’, claman familias de desaparecidos

CDMX.- Antes que cualquier resultado en el Mundial de Fútbol, los familiares de personas desparecidas en México se plantaron al pie del Ángel de la Independencia con sus cientos de fichas de búsqueda y su intención de que el mundo los mire y ponga atención en el problema que rebasa los 130 mil casos y apenas 4 mil tienen carpetas oficiales de búsqueda. “En ningún momento queremos arruinar la fiesta, simplemente que nos escuchen, que volteen a ver cómo está México que es, como dicen, México, campeón, en desapareciones”, dijo detrás del templete donde se prepara el festejo del primer partido, la madre de una joven desparecida en Santa Fe en 2018.

Rocío Fragoso busca a su hija Karen Estefanía Domínguez y estaba con dos pancartas con sus retratos en la plazoleta del Ángel, entre más familiares que gritaban que México es campeón en desapariciones, pegaban fichas de búsqueda y acusaban el desinterés de las autoridades. “No es justo que haya una fiesta, que anoche miles de policías nos prohibieron llegar a Azteca, y cuando nosotros vamos a pedir ayuda, nos dicen que no hay recursos para buscar a nuestros familiares”, agregó. AGRUPACIONES PROTESTAN Frente al grupo de familiares, mientras tanto, se instala ya un templete donde actuarán los mariachis y el ballet folclórico en espera del resultado del partido entre México y Sudáfrica, el inaugural del Mundial 2026. Ya se prueba el sonido y opaca los gritos de los familiares de desaparecidos. Paseo de la Reforma está cerrada a la circulación desde Bucareli. En la glorieta a Cuitláhuac bloquean el paso la Asamblea de Usuarios de Energía Eléctrica que buscan la condonación de sus deudas, sindicalistas del SME en contra de la reforma energética y ciudadanos tabasqueños que llegaron a denunciar extorsiones y asesinatos por parte de la policía de este estado.

“Fuimos a dejar oficios a la Fiscalía de la República y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y nos dijeron que hoy no hubo servicio por el Mundial”, se quejó Lucio Isidoro Alvarez, quien llegó desde Tabasco a denunciar el asesinato de su hijo según dijo a manos de la policía que lo quiso extorsionar. En la Glorieta del Ángel continúa llegando gente con playeras de la selección mexicana, incluso extranjeros de Sudáfrica y Corea del Sur, que miran el fondo a través de las luces del escenario los carteles de los familiares de personas aparecidas.

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