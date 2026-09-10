“No sabía que iba a tener que pedir Visa para venir a Nuevo León”: funcionario de Escobedo sobre Pase Turístico

MONTERREY, NL.- Porque considera que es una medida que vulnera el libre tránsito de los ciudadanos, el encargado del despacho del ayuntamiento de Escobedo, José Antonio Quiroga, se manifestó en contra del “Pase Turístico” y afirmó que no sabía que los foráneos ahora tendrán que pedir “Visa” para visitar Nuevo León. El funcionario escobedense dijo que el Instituto de Control Vehicular (ICVNL) no les ha informado la medida a los alcaldes y acusó una total falta de coordinación.

“Oficialmente el municipio de Escobedo no ha recibido ninguna comunicación al respecto. Qué lástima y sigue siendo lo mismo, una falta de coordinación entre las autoridades o a la mejor ya van a tener Tránsito estatal y ellos son los que van a detenerlos o no sé cuál sea o si con movilidad lo van a hacer”, señaló. Añadió que por ahora Tránsito del municipio de Escobedo no tiene conocimiento de este proyecto y los demás ayuntamientos están igual. “Todos los municipios están diciendo lo mismo en ese sentido, que no hay información”, dijo.

Recordó que la existe lo que es la libertad de tránsito para los ciudadanos. “Yo no sabía que iba a tener que pedir Visa para venir a Nuevo León, pero no sé, pero habría que ver y preguntarle a lo que están haciendo este invento”, estableció. Agregó que hasta el momento no se les ha informado de la entrada en vigor del “Pase Turístico” ni sus detalles y toda la información que tiene es por lo que se ha difundido a través de los medios de comunicación.

“Lo que sale en la prensa, que van a pedirlo y que les va a durar cierto tiempo”, comentó. Expresó que desde su punto de vista la medida tiene más bien fines recaudatorios. “Lo que quieren es cobrar más refrendos ese es el problema final porque van a tener que cambiar las placas a Nuevo León para poder cobrar aquí el refrendo”, puntualizó.