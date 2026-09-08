Congreso de Coahuila pide a Nuevo León revisar Pase Turístico; “es una estupidez flagrante”, señala Attolini

El Congreso de Coahuila aprobó este martes un exhorto para solicitar a autoridades de Nuevo León revisar las reglas del Pase Turístico, ante las implicaciones que, de acuerdo con legisladores locales, podría tener para las personas que se trasladan frecuentemente entre ambas entidades. La propuesta, presentada por la diputada Edna Dávalos, solicita al Congreso de Nuevo León analizar posibles adecuaciones al marco que regula el permiso, particularmente para quienes cuentan con vehículos legalmente registrados en otros estados y realizan traslados frecuentes sin establecer su residencia habitual en Nuevo León.

También se pidió al Poder Ejecutivo y al Instituto de Control Vehicular de Nuevo León revisar los mecanismos de implementación del Pase Turístico, a fin de que su aplicación considere criterios de razonabilidad y proporcionalidad y, según plantea el exhorto, no genere cargas administrativas o económicas para residentes de otras entidades únicamente por la frecuencia de sus desplazamientos. El Pase Turístico fue incorporado a la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial para el Estado de Nuevo León como un permiso gratuito para vehículos con placas de otras entidades federativas o del extranjero que ingresen temporalmente al estado. De acuerdo con la legislación, el permiso permitirá circular durante un periodo acumulado de hasta 30 días naturales al año. Al superar ese plazo, el usuario deberá registrar el vehículo ante el Instituto de Control Vehicular de Nuevo León y realizar el pago del refrendo correspondiente. Los lineamientos para su implementación fueron publicados el 4 de septiembre de 2026 y, de acuerdo con información del Gobierno de Nuevo León, el Pase Turístico comenzará a operar 45 días naturales después de la entrada en vigor del acuerdo, por lo que su aplicación está prevista para octubre.

Dávalos expuso que existe una movilidad constante entre las zonas metropolitanas de Saltillo y Monterrey, con personas que se trasladan por motivos laborales, educativos, médicos y empresariales, además de quienes utilizan el aeropuerto de Monterrey, entre otras actividades. La legisladora argumentó que la frecuencia de estos viajes no necesariamente implica un cambio de residencia a Nuevo León, por lo que pidió que las reglas del permiso consideren las distintas formas de movilidad entre ambas entidades. Durante la discusión, el diputado de Morena Antonio Attolini respaldó el exhorto y cuestionó la medida impulsada por el Gobierno de Nuevo León. “Es una estupidez flagrante lo que el gobernador de Nuevo León ha propuesto”, expresó. Attolini llamó al Congreso de Nuevo León a revisar la medida y se dirigió particularmente a los legisladores de Morena, a quienes pidió tomar en cuenta el planteamiento realizado desde Coahuila.

“No puede existir una disposición administrativa sobre la que además se imponga una medida recaudatoria para el libre tránsito entre ciudadanos que, por más neoloneses o coahuilenses o de cualquier otra entidad federativa, seguimos formando parte del pacto republicano que nos hace a todos mexicanos; la última vez que revisé, el libre tránsito en territorio nacional es un derecho constitucional”, señaló. El diputado del PT Fernando Rodríguez también calificó el Pase Turístico como una medida recaudatoria y sostuvo que contraviene el derecho al libre tránsito establecido en el artículo 11 de la Constitución. “Esta es una medida recaudatoria completamente absurda y lo más delicado es una clara violación a la Constitución Política en el artículo 11 de nuestra Carta Magna”, afirmó. Rodríguez, quien señaló ejercer como abogado litigante, anunció además que se preparan amparos relacionados con la medida y que ofrecerán asesoría jurídica gratuita a las personas que busquen impugnarla.