‘No se aceptará ningún acto violento durante protestas’: Brugada

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que no se aceptará ningún acto violento durante las manifestaciones y anunció que trabajará en una estrategia que se implementará durante las movilizaciones, con el fin de resguardar a terceros de posibles daños o agresiones.

Al remarcar que su gobierno no será represor, Clara Brugada apuntó que se deben debatir democráticamente las medidas contra la gentrificación y “la violencia en las marchas”.

‘Sí al derecho a las manifestaciones, sí a las expresiones sociales, pero no a la agresión y a la violencia a particulares, a personas que no tienen nada que ver con las manifestaciones’, dijo.

‘No podemos aceptar la violencia que se dé en las movilizaciones. No podemos permitir que una manifestación pacífica de repente se convierta en una manifestación violenta, donde hacen destrozos a negocios, a casas, a personas, en fin, la violencia no puede ser parte de las manifestaciones, en las que todos podríamos estar de acuerdo’, apuntó.