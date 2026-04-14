Nombran a Jennifer Krystel Castillo Madrid como titular de Grandes Contribuyentes del SAT

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México
/ 14 abril 2026
    Nombran a Jennifer Krystel Castillo Madrid como titular de Grandes Contribuyentes del SAT
    Jennifer Krystel Castillo Madrid asumirá su nuevo puesto el próximo 1 de mayo. Especial

Gobierno federal anuncia cambio en una de las direcciones más importantes del fisco

CDMX.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que Jennifer Krystel Castillo Madrid asumirá la titularidad de la Administración General de Grandes Contribuyentes (AGGC) a partir del 1 de mayo.

A través de un comunicado, el organismo detalló que la funcionaria sustituirá en el cargo a Armando Ramírez Sánchez, quien continuará desempeñando otras funciones dentro de la institución.

https://vanguardia.com.mx/informacion/declaracion-anual-2026-como-saber-en-que-estatus-esta-mi-devolucion-del-sat-IB19906619

Castillo Madrid es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y cuenta con una maestría en Derecho Administrativo y de la Regulación por la misma casa de estudios, ambos con mención honorífica. Asimismo, es candidata a doctora en Administración Pública por la Universidad Anáhuac Norte, en colaboración con la Universidad Sorbona de París.

En su formación académica también destacan diplomados en Contratos y Derecho Tributario, así como estudios en Finanzas y Auditoría Legal para la Prevención de Sanciones y Delitos Empresariales. En 2022 cursó el programa de Alta Dirección Empresarial en el IPADE Business School.

De acuerdo con el SAT, la nueva titular cuenta con más de 18 años de experiencia en el sector público. Entre 2008 y 2010 se desempeñó como directora ejecutiva jurídica y titular de la Oficina de Información Pública en la Secretaría de Finanzas del entonces Gobierno del Distrito Federal.

Posteriormente, de 2010 a 2012, ocupó el cargo de directora general en la Oficialía Mayor del mismo gobierno, donde también encabezó la Oficina de Información Pública.

https://vanguardia.com.mx/informacion/la-constancia-de-situacion-fiscal-es-obligatoria-para-poder-facturar-esto-dice-el-sat-NA19916957

Más recientemente, de 2019 a 2024, fue directora general de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. Antes de su nuevo nombramiento, se desempeñó como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Energía del Gobierno de México.

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