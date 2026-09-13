‘INE garantizará proceso electoral conforme al marco legal’, asegura Higinio Martínez
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El presidente del Senado dijo que serán las y los mejores candidatos los que generen confianza en la ciudadanía
CDMX.- El presidente del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda, aseguró que el Instituto Nacional Electoral (INE) garantizará que el proceso electoral se desarrolle conforme al marco legal establecido y que sean los ciudadanos, con su voto libre, los que decidan quiénes serán sus próximas gobernadoras o gobernadores, alcaldes y legisladores federales y locales.
El senador mexiquense subrayó que más allá de señalamientos, acusaciones o declaraciones, serán las y los mejores candidatos los que generen confianza en la ciudadanía y reciban el respaldo en las urnas.
Higinio Martínez sostuvo que el Instituto es un órgano independiente y no hay forma de que, como antes, algún partido político puede incidir en la organización del proceso electoral para influir en los resultados de los comicios.
MARTÍNEZ ASEGURA QUE ESTÁ BIEN DEFINIDO EL CALENDARIO DE SESIONES
El presidente de la Mesa Directiva aseguró que los senadores tienen un compromiso muy claro con el trabajo legislativo, que está bien definido el calendario de sesiones y las actividades de las comisiones, por lo que “no vamos a descuidar este trabajo”.
Recordó que el pasado 10 de septiembre, el INE dio inicio al proceso electoral federal 2026-2027, en el que se renovarán los 500 integrantes de la Cámara de Diputados y más de 19 mil cargos locales, lo que incluye 17 gubernaturas, presidencias municipales, alcaldías, diputaciones locales, sindicaturas y regidurías.