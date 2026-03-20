‘Nosotros creemos que sí van a apoyar’: Sheinbaum sobre apoyo del PT al Plan B electoral

Durante su conferencia de prensa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre la postura del Partido del Trabajo (PT) en torno al denominado Plan B de la reforma electoral, luego de que surgieran declaraciones contradictorias al interior de ese partido.

La mandataria hizo referencia a posicionamientos recientes de integrantes del PT, al señalar que “hace creo que un día o dos días la senadora Yovana del PT también dijo que estaba de acuerdo. Pues se tiene que poner de acuerdo el PT, ¿verdad?”, en alusión a las diferencias expresadas por el dirigente Reginaldo Sandoval.

En ese contexto, añadió que la decisión final corresponde al propio partido: “Si va a apoyar o no va a apoyar, ya depende de ellos pero nosotros creemos que sí van a apoyar pero bueno, vamos a ver la final cuál es su posicionamiento”.