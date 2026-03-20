‘Nosotros creemos que sí van a apoyar’: Sheinbaum sobre apoyo del PT al Plan B electoral
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Presidenta señala posturas encontradas dentro del Partido del Trabajo y respalda propuesta para fortalecer participación de mujeres
Durante su conferencia de prensa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre la postura del Partido del Trabajo (PT) en torno al denominado Plan B de la reforma electoral, luego de que surgieran declaraciones contradictorias al interior de ese partido.
La mandataria hizo referencia a posicionamientos recientes de integrantes del PT, al señalar que “hace creo que un día o dos días la senadora Yovana del PT también dijo que estaba de acuerdo. Pues se tiene que poner de acuerdo el PT, ¿verdad?”, en alusión a las diferencias expresadas por el dirigente Reginaldo Sandoval.
En ese contexto, añadió que la decisión final corresponde al propio partido: “Si va a apoyar o no va a apoyar, ya depende de ellos pero nosotros creemos que sí van a apoyar pero bueno, vamos a ver la final cuál es su posicionamiento”.
POSTURAS DIVIDIDAS EN EL PT SOBRE REGORMA ELECTORAL
Las declaraciones se dan tras manifestaciones públicas de distintos representantes del PT sobre su respaldo al Plan B, lo que ha evidenciado posiciones no coincidentes dentro del instituto político.
El tema ha cobrado relevancia debido a la necesidad de sumar apoyos legislativos para avanzar con la propuesta de reforma electoral impulsada por el bloque oficialista.
PROPONEN FORTALECER LA PARIDAD DE GÉNERO EN EL PLAN B
En el mismo espacio, la presidenta informó que la iniciativa del Plan B incluirá ajustes para reforzar la participación de las mujeres en los procesos electorales, luego de cuestionamientos surgidos tras su presentación en el Senado.
Sheinbaum explicó que la senadora de Morena, Malú Micher, trabaja en una propuesta enfocada en fortalecer la equidad de género dentro del marco electoral.
“Por cierto, se va a fortalecer la parte de equidad para las mujeres, de igualdad para las mujeres”, indicó la mandataria al referirse a las modificaciones previstas.
Asimismo, detalló que el planteamiento busca incidir tanto en la participación política como en la representación popular de las mujeres: “La senadora Malú Micher está haciendo una propuesta y nos parece muy bien para fortalecer la participación de las mujeres en los procesos electorales y en la representación popular. Entonces, va a haber esa inclusión, en la propuesta con la que nosotros estamos de acuerdo”.