Notaría de Adán Augusto, detrás de edificio que Olán, amigo de AMLO renta a PJF

Documentos en poder de EL UNIVERSAL exhiben que en 2011 y 2023 el empresario, cercano al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador , acreditó las facultades de arrendamiento de dos inmuebles a su nombre ante una notaría en Tabasco del hoy senador de Morena. Una de estas propiedades fue cedida al empresario de manera gratuita.

Entre Jorge Amílcar Olán Aparicio, amigo de Andrés Manuel López Beltrán, y Adán Augusto López Hernández hay una relación de al menos 12 años.

Dichos predios constituyen un edificio que Olán renta al Poder Judicial de la Federación (PJF), negocio por el que habría obtenido al menos 58 millones de pesos.

López Hernández fue uno de los hombres de mayor confianza del expresidente López Obrador durante su mandato, incluso refiriéndose a él como su “hermano”.

“Conozco a toda su familia. Su papá, ya lo he dicho aquí, era notario y era el único que aceptaba ir a levantar un acta cuando estábamos en la oposición”, dijo durante su conferencia matutina del 8 de junio de 2023.

La Notaría 27 de Tabasco, cuya titularidad pertenece a Adán Augusto y donde Olán acreditó sus propiedades, también ha dado fe de empresas relacionadas a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora, y a firmas relacionadas con la red de La Estafa Maestra.

Olán Aparicio es un empresario tabasqueño señalado a causa de diversas empresas vinculadas a su nombre que han obtenido contratos millonarios durante gobiernos de la 4T.

Es cercano a “Andy” López Beltrán, quien actualmente busca una diputación federal y a quien el gobierno estadounidense le retiró la visa.

De acuerdo con documentos entregados por el Órgano de Administración Judicial a EL Gran Diario de México tras una solicitud de información, entre mayo de 2023 y mayo de 2026 el Consejo de la Judicatura Federal y luego el Órgano de Administración Judicial (OAJ) pagaron 18 millones 475 mil 894 pesos por conceptos de renta y mantenimiento del edificio sede de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Décimo Circuito del Poder Judicial de la Federación, ubicados en la ciudad de Villahermosa.

A esta cifra se suman al menos 40 millones de pesos por la renta de cinco años que estipula el primer contrato de arrendamiento firmado en 2018.

Según el contrato de arrendamiento VILLAHERMOSA_CTO_01_2025, consultado mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, Amílcar Olán declaró tener el carácter de propietario de dos inmuebles, con las facultades para darlos en arrendamiento acreditadas en testimonios notariales de los años 2011 y 2023, y formalizadas ante la licenciada Adela Ramos López y el licenciado Gonzalo Humberto Medina Pereznieto de la Notaria Pública número 27 del estado, de la cual es titular Adán Augusto López Hernández.

De la primera propiedad, un edificio ubicado en Prolongación de Paseo Usumacinta número 1122, se hizo constar el contrato de compraventa del inmueble; de la segunda, un predio ubicado en Andador Gonzalo Ruiz Ruiz número 108, en Villahermosa, la notaría del entonces secretario de Gobernación dio fe de una fusión de predios y un “contrato de donación gratuita” a través del cual Olán obtuvo la propiedad que después rentó al PJF.

EL UNIVERSAL solicitó en junio de este año toda la documentación generada a partir de convenios, contratos e instrumentos jurídicos celebrados entre el Poder Judicial de la Federación con Jorge Amílcar Olán Aparicio.

Luego de tres meses, el OAJ entregó 57 comprobantes de transferencias electrónicas realizadas al empresario tabasqueño entre mayo de 2023 y mayo de 2026; sin embargo, no entregó facturas correspondientes a algunos meses durante este periodo.

Controversias de la Notaría 27

En octubre de 2025, EL UNIVERSAL reveló que la Notaría 27, de la que es titular el senador Adán Augusto López Hernández, dio fe de la constitución de empresas que obtuvieron contratos millonarios con dependencias federales.

Por ejemplo, Escudero Construcciones, junto a Constructora Elvic, obtuvo un contrato con Pemex por 986 millones de pesos para la construcción de oficinas y una zona de pruebas en Tabasco.

Escudero Construcciones es además accionista en Grupo Industrial Samaria y en Inmobiliaria y Constructora Samaria, propiedad de Humberto Bermúdez Requena, hermano de Hernán Bermúdez, presunto líder del grupo criminal La Barredora.

Por otro lado, de acuerdo con información de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en la Notaría 27 también se constituyeron las empresas CCTI, S.A. de C.V.; Surface Technology y Grupo Consultor de Tabasco, S.A. de C.V.Surface Technology fue señalada por MCCI y Animal Político de haber sido parte de La Estafa Maestra, una red de triangulación de recursos públicos de 11 dependencias federales a 128 empresas por un monto de 7 mil 760 millones de pesos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

En septiembre de 2019, El Gran Diario de México informó que entre las empresas beneficiadas en la red de corrupción se encontraba también CCTI, S.A .de C.V.

Grupo Consultor de Tabasco, S.A. de C.V., junto con las empresas Grupo Crusa México, In Process By QA, Integración de Personal Activo del Sureste y Surface Technology, certificadas por Adela Ramos López, sustituta de la Notaría 27, han sido incluidas en la lista de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) del Servicio de Administración Tributaria (SAT), según la información publicada por MCCI.

MILLONES EN RENTA CON DESCUENTO

De acuerdo con los comprobantes entregados a EL UNIVERSAL, por la renta del edificio de Olán Aparicio durante 2023 se pagaron 597 mil 621 pesos mensuales de arrendamiento, incluido el mantenimiento del inmueble por 53 mil 543 pesos, según recibos proporcionados por el OAJ; sin embargo, el órgano sólo entregó documentos de los meses de mayo, junio y diciembre.

Para 2024 la renta se mantuvo igual, pero no se proporcionaron recibos de los meses de febrero a julio.

En 2025 hubo cambios en los montos. Hasta marzo, se pagaron mensualmente 597 mil 621 pesos; en abril, 1 millón 109 mil 229 pesos; en mayo, 1 millón 499 mil 581 pesos; en julio el cobro por renta y mantenimiento fue de 863 mil 964 pesos; en agosto, de 596 mil 933 pesos, y para todos los otros meses se estableció en 723 mil 472 pesos, de los cuales 75 mil 400 fueron cuotas de mantenimiento, monto que se conservó para 2026.

En 36 meses, el PJF pagó 18 millones 475 mil 894 pesos al amigo de “Andy” por la renta de su propiedad.En el documento CAI/CAR/006/2024 otorgado por la Secretaría Ejecutiva de Administración del PJF, se solicitó al Comité de Administración Inmobiliaria la autorización para celebrar y suscribir el contrato de arrendamiento con Olán Aparicio, por 863 mil 964 pesos mensuales, con una vigencia de cinco años a partir del 27 de junio de 2024.

La cifra, según el contrato VILLAHERMOSA_CTO_01_2025, corresponde a un monto mensual de renta por el inmueble de 788 mil 564 pesos, más 75 mil 400 por cuota de mantenimiento.

El acuerdo fue firmado por María Fernanda Casanueva de Diego, Francisco Rodríguez Ramírez y Sergio Rodrigo Navarro Loubet, todos representantes del PJF.Un avalúo de 2023 realizado al inmueble ubicado en Prolongación de Paseo Usumacinta número 1122, Villahermosa, Tabasco, otorgado vía transparencia, muestra que el monto de renta mensual por el edificio sería de 915 mil pesos.

No obstante, el promedio del precio por arrendamiento que mantuvo Olán hacia el PJF durante tres años es 300 mil pesos menor a lo establecido en el estudio.

En una consulta al OAJ realizada por EL UNIVERSAL en junio de este año sobre la continuidad del acuerdo con Olán, el órgano señaló la extensión del arrendamiento hasta diciembre de 2025, y que el 1 de enero de 2026 se suscribió un tercer contrato del cual este medio no recibió copia, pese a haberla solicitado vía transparencia.

”No obstante, la Administración Regional evalúa desde hace varios meses la posible reubicación a fin de conseguir mejores condiciones de arrendamiento por el mismo o más espacio que el que actualmente se tiene”, detalló el OAJ en junio pasado.