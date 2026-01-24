‘Por seguridad’: OAJ respalda camionetas de lujo para ministros y alega incidentes previos

Noticias
/ 24 enero 2026
    ‘Por seguridad’: OAJ respalda camionetas de lujo para ministros y alega incidentes previos
    El Poder Judicial de la Federación busca sostener un esquema de operación que priorice la seguridad en el desarrollo de actividades constitucionales. /FOTO: ESPECIAL
El Universal
por El Universal

Seguridad

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


SCJN

El Órgano de Administración Judicial sostuvo que la renovación de unidades asignadas a ministros busca responder a reportes de incidentes de seguridad

CDMX.- La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de adquirir camionetas de lujo para ministros responde a criterios de seguridad institucional y a la obligación de no operar con riesgos previsibles, aseguró el Órgano de Administración Judicial (OAJ).

En un comunicado, el órgano señaló que la medida busca garantizar condiciones de protección para los usuarios de esas unidades, en particular por las responsabilidades que desempeñan dentro del máximo tribunal.

El OAJ afirmó que tuvo conocimiento de diversos incidentes de seguridad derivados del uso de vehículos que ya no ofrecían condiciones adecuadas de protección para sus usuarios, lo que, sostuvo, motivó la revisión de las condiciones en las que se realizan traslados.

Con base en esa información, indicó que se hizo evidente la necesidad inmediata de contar con unidades confiables, en condiciones óptimas y técnicamente adecuadas, a fin de reducir vulnerabilidades durante el desempeño de las funciones.

“La decisión responde, por tanto, a la obligación institucional de no operar con riesgos previsibles y de garantizar condiciones de protección para dichos usuarios en el ejercicio de funciones constitucionales de la más alta relevancia, particularmente en los niveles de jerarquía que así lo requieren en la SCJN”, señaló el Órgano.

Como parte de su posicionamiento, el OAJ agregó que, con estas acciones, el Poder Judicial de la Federación busca sostener un esquema de operación que priorice la seguridad en el desarrollo de actividades constitucionales, bajo criterios de planeación y administración interna.

”Con estas acciones, el Poder Judicial de la Federación reafirma su compromiso con el uso responsable, eficiente y transparente de los recursos públicos, fortaleciendo su capacidad operativa y priorizando la seguridad, la austeridad y la rendición de cuentas”, añadió.

El Universal

El Universal

