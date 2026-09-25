Nuevo informe sobre el caso de los 43 de Ayotzinapa será presentado el lunes, anuncia Sheinbaum

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    Nuevo informe sobre el caso de los 43 de Ayotzinapa será presentado el lunes, anuncia Sheinbaum
    Familiares de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa y estudiantes normalistas reiteraron su demanda de verdad, justicia y esclarecimiento del caso. ESTRELLA JOSENTO/CUARTOSCURO

Será presentado de manera conjunta por el subsecretario de Derechos Humanos y el fiscal especial para el caso Ayotzinapa

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo informó que el próximo lunes se presentará el informe sobre las nuevas líneas de investigación del caso Ayotzinapa, luego de que las actividades relacionadas con el aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes impidieran realizarlo esta semana.

“El viernes había demasiadas actividades, mañana es la marcha de los 12 años de Ayotzinapa y el lunes se va a dar toda la información”, dijo en conferencia de prensa matutina desde Tabasco.

La Mandataria Federal explicó que el informe será presentado de manera conjunta por el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, y el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Mauricio Pasarán.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/caso-ayotzinapa-familias-de-los-43-protestan-frente-a-la-cndh-y-reclaman-justicia-KG23709322

“Lo movimos al lunes el informe de Ayotzinapa. Va a ser el lunes, lo va a dar el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, y el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, lo van a dar conjuntamente el lunes”, señaló.

12 AÑOS DEL CASO AYOTZINAPA

Sheinbaum indicó que este viernes había “demasiadas actividades” y que este sábado se realizará la marcha por los 12 años de la desaparición de los normalistas, por lo que se decidió trasladar la presentación al lunes.

Detalló que el informe incluirá información sobre la atención a los padres y madres de los estudiantes, las búsquedas realizadas, las nuevas detenciones y las razones que llevaron a estas aprehensiones.

Asimismo, se explicarán las nuevas líneas de investigación y los elementos científicos que las sustentan, entre ellos información relacionada con el uso de teléfonos durante la noche y madrugada en que ocurrieron los hechos.

“Lo que decidimos desde que entramos, en principio con el fiscal Gertz y después con la fiscal Ernestina Godoy, es realizar otras líneas de investigación que no se habían seguido”, explicó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/gobierno-busca-sumar-a-exintegrante-del-giei-al-caso-ayotzinapa-a-peticion-de-los-padres-de-normalistas-CG23434897

MADRES Y PADRES YA CONOCEN LA INFORMACIÓN: SHEINBAUM

La Presidenta aseguró que las madres y padres de los 43 estudiantes ya conocen la información que será presentada y afirmó que su gobierno continuará reuniéndose con ellos.

Adelantó que se mostrará información sobre el uso de los teléfonos en la noche del 26 de septiembre, así como otras líneas de investigación que no fueron indagadas en profundidad en los últimos 12 años.

“Van a informar el lunes, tanto la atención a los padres, el número de búsquedas que ha habido como las nuevas detenciones que se han realizado y las razones de estas detenciones y estas líneas de investigación y de qué elementos científicos parten”, detalló.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-niega-proteccion-al-ejercito-en-caso-ayotzinapa-presentara-informe-esta-semana-ME23636183

Sheinbaum también hizo un llamado a que las movilizaciones por el caso Ayotzinapa se desarrollen de manera pacífica y adelantó que el martes, durante su conferencia matutina, podrá explicar con mayor detalle los resultados del informe presentado un día antes.

El sábado 26 de septiembre se congregará a una marcha desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo para exigir verdad, justicia y la localización de los 43 normalistas a 12 años de su desaparición.

(Con información de El Universal)

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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