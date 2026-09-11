Gobierno busca sumar a exintegrante del GIEI al caso Ayotzinapa a petición de los padres de normalistas

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    Gobierno busca sumar a exintegrante del GIEI al caso Ayotzinapa a petición de los padres de normalistas
    La presidenta Sheinbaum aclaró que, en caso de concretarse la participación de alguno de los ex integrantes del GIEI, ésta se realizaría a título individual. Cuartoscuro

Familiares de los estudiantes desaparecidos pidieron la participación de dos de los especialistas del grupo

CDMX.- El Gobierno federal busca establecer contacto con al menos un ex integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para explorar su participación en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria explicó que la Secretaría de Gobernación (Segob) realiza la gestión a petición de algunos padres de los estudiantes, quienes han solicitado la participación de dos de los especialistas que anteriormente integraron el grupo.

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“La Secretaría de Gobernación está buscando una conversación con por lo menos una de las personas que insiste un grupo de los padres y ya lo estaríamos informando”, señaló.

Sheinbaum reveló que previamente su gobierno solicitó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos considerar a antiguos integrantes del GIEI entre los expertos que revisarán los trabajos realizados en torno al caso, pero la petición fue rechazada.

“Nosotros solicitamos al Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas que pudiera considerar, si acaso ellos así lo deciden, alguno de los miembros que participaron en el GIEI, y la comisión o el Alto Comisionado nos dijo que no, que ellos considerarían otros expertos”, explicó.

GOBIERNO ESTÁ A LA ESPERA DE LOS ESPECIALISTAS QUE PROPONGA LA ONU, ASEGURA SHEINBAUM

La Presidenta indicó que el Gobierno se encuentra a la espera de los especialistas que proponga Naciones Unidas para revisar el trabajo del fiscal especial del caso Ayotzinapa y emitir una opinión sobre las investigaciones.

Sheinbaum señaló que la petición para recurrir nuevamente a ex integrantes del GIEI no proviene de todos los familiares de los normalistas, sino de un grupo de padres que ha insistido en la participación de dos antiguos expertos.

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Agregó que inicialmente pidió al Subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, establecer comunicación con ellos y posteriormente encargó la gestión a la Secretaría de Gobernación.

La mandataria aclaró que, en caso de concretarse la participación de alguno de los ex integrantes del GIEI, ésta se realizaría a título individual y no como parte de un mecanismo oficial de algún organismo internacional de derechos humanos.

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