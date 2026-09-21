Sheinbaum niega protección al Ejército en caso Ayotzinapa; presentará informe esta semana

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que esta semana se presentará el informe público sobre los avances de la investigación del caso Ayotzinapa, previo al 12 aniversario de la desaparición de los 43 normalistas, y rechazó los señalamientos de que su gobierno pretenda encubrir al Ejército. Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que el informe será presentado por la Fiscalía especializada y dará cuenta de las líneas de investigación, las personas detenidas y las pruebas que sustentan las indagatorias.

“No se encubre a nadie”, afirmó la Presidenta al ser cuestionada sobre los señalamientos de madres y padres de los normalistas, quienes han acusado al gobierno de proteger a integrantes de las Fuerzas Armadas.

NUEVO INFORME ESTARÁ BASADO EN ELEMENTOS CIENTÍFICOS, ASEGURA LA PRESIDENTA Sheinbaum señaló que el informe deberá presentarse esta semana, debido a que el sábado 26 de septiembre se cumplen 12 años de la desaparición de los estudiantes.

La mandataria federal también cuestionó que parte de las críticas al gobierno se sustenten en lo que calificó como “libros de ficción” y aseguró que el nuevo informe estará basado en elementos científicos y testimoniales. “Ya van a ver cuando se presente el informe a quiénes protegieron los libros de ficción”, expresó. HABRÁ PRUEBAS QUE SUSTENTEN EL INFORME, DICE SHEINBAUM Detalló que se darán a conocer los avances de las líneas de investigación, así como las pruebas que las sustentan, entre ellas datos científicos y testimonios de distintos testigos. “Son muy relevantes, pues son datos científicos, no solo son testimonios. Y cuando hay testimonios, son varios testigos quienes lo dijeron”, sostuvo.

Sheinbaum aclaró que la presentación del informe no significa el cierre de las investigaciones, pues aseguró que continuarán las indagatorias y la búsqueda de los jóvenes. “Porque igual que los padres, nosotros queremos llegar, padres y madres, a la verdad, a la justicia y encontrar a los jóvenes”, afirmó.