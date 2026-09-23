Nuevo León: Apoyarán con brunch y desfile a mujeres en su lucha contra el cáncer

MONTERREY, NL.- Con un evento que reunirá en un mismo espacio moda, salud y solidaridad, el próximo 8 de octubre se realizará en Nuevo León en las instalaciones del Hotel Hilton Monterrey Valle el Brunch a beneficio de Cruz Rosa ABP “Celebrate by in Trend Weddings”. En rueda de prensa, Vero Batiz de Samar, CEO/ Fundadora de las revistas In Trend Magazine e In Trend Weddings detalló los pormenores del evento. “Estamos haciendo varias activaciones para recaudar fondos para Cruz Rosa para apoyar. Justo en el marco, en octubre que empieza toda la campaña de Cruz Rosa a nivel nacional”, dijo Batiz de Samar.

Indicó que la fundación apoya a personas de escasos recursos que sufren de cáncer de todo tipo. “Aparte es un llamado para todas nosotras de cuidarnos y siempre estar con todos los exámenes y pruebas que nos tenemos que hacer, que a veces se nos olvida”, expuso. El Brunch es el evento de apertura de la jornada a lo largo de la cual se contará con ocho desfiles en total y contará con la participación de Vero Díaz, que presentará su colección de vestidos de cóctel, fiesta y novias, otro estará a cargo de Jacobo Borge que estará celebrando 30 años de carrera con su más reciente colección de noche. También tendrán una participación destacada Passarella Co, con creaciones para vestir de noche y joyería de Rosé; Luly Santos, reconocida artista plástica sampetrina presentará su colección de arte plasmado en seda con lentes de lujo de Yllan Optics, Joyería de Didiamant y bolsas de Marietta Lux.

Como coordinador de desfiles fungirá Rafael Zúñiga y es importante destacar que en el desfile de Luly Santos desfilarán cinco IT Girls que son reconocidas empresarias en San Pedro: Ale Yllan, de Yllan Optics, Cordelia de la Garza y Paulina Santos, de Didiamant y Bornmine Diamonds; Regina Lozano, de Half & Half; Fernanda Arriaga, de Good Look y Marietta Garza, de Marietta Luxx. La apertura del evento se realizará con el brunch de bienvenida y se contemplan los desfiles y conferencias. Se celebrará un Meet & Greet en el foyer del hotel donde se podrán visitar las pop up stores de Vero Díaz, Jacobo Borge y Luly Santos, entre otros. “Va a haber un Mett & Greet con los diseñadores para que tanto los asistentes al brunch como los que llegan más temprano a la expo puedan pasar a todas las pop up stores, donde los diseñadores ese día van a tener precios especiales y van a donar parte de lo recaudado ese día a Cruz Rosa”, estableció.

El evento se extenderá hasta las 23:00 horas y el boleto de entrada al brunch tiene un costo de 2 mil 500 pesos por persona, mientras que la entrada general será de 200 pesos que incluye los desfiles y conferencias con tópicos diversos como finanzas en pareja y decoración de bodas. La invitación es para todas las personas que deseen asistir tanto de San Pedro como de Monterrey e incluso de otros estados cercanos como Coahuila. “Hay muchas señoras de Saltillo que vienen a este evento, también aparte de que somos vecinos. Se les extendió la invitación a gente de Saltillo”, puntualizó la organizadora y vocera del evento. En el marco del evento se realizará la rifa de una camioneta Lincoln Corsair Hibrida que se rifará el 24 de diciembre con la Lotería Nacional.

SOBREVIVIENTE Luly Santos mencionó que recibió la invitación para unirse a este evento y para ella es muy especial porque es sobreviviente de cáncer. “Cuando nos conocimos yo no le había platicado a Vero que era sobreviviente porque no se había dado el tema y cuando me invita pasan los días y le digo yo soy sobreviviente y gracias a que fui a un evento en el Campestre, voy y cuando ya me fui es que me gané un premio un check up y fue así como cosa de Dios porque por eso estoy aquí”, confesó. Añadió que por eso le toca fibras sensibles su participación en este evento a beneficio de Cruz Rosa que apoya a mujeres de escasos recursos en su lucha contra el cáncer