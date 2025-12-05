Nuevo León incrementará presencia policial en carreteras, durante temporada navideña

México
/ 5 diciembre 2025
    Nuevo León incrementará presencia policial en carreteras, durante temporada navideña
    Nuevo León incrementará la presencia policial en carreteras de Nuevo León durante la temporada vacacional FOTO: CORTESÍA

Señalaron que se está retomando los Operativos Carrusel en las carreteras y autopistas

MONTERREY, NL.- Ante el incremento de paseantes durante la temporada decembrina, Nuevo León incrementará la presencia carretera, sobre todo en las vías hacia Estados Unidos, informó el secretario de Seguridad estatal, Gerardo Escamilla.

Mencionó que la autoridad estatal está retomando los Operativos Carrusel en las carreteras y autopistas.

TE PUEDE INTERESAR: Más de una tonelada de pirotecnia es decomisada en Guadalupe, Nuevo León

“Estamos duplicando la presencia en las vías a los Estados Unidos, tanto en la Laredo como en la Reynosa, así como la trayectoria a Colombia”, informó.

Precisó que el Operativo Carrusel consiste en dar acompañamiento policial, pero también se cuentan con algunas otras ventajas como es el servicio de asistencia médica.

TE PUEDE INTERESAR: Confirma Nuevo León asaltos en autopista a Reynosa, pero situación está ‘controlada’

El Operativo está a cargo de la División Caminos de Fuerza Civil, así como la División Blindada, la División Aérea y la División de Control Territorial.

Los automovilistas podrán solicitar el apoyo a través del 911 y la ayuda será canalizada mediante el C5.

Temas


Carreteras
Navidad
Policía

Localizaciones


Nuevo León
México

true

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

COMENTARIOS

Selección de los editores
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sosteniendo una espada durante un discurso el mes pasado. Si finalmente pierde el poder, su posible reemplazo dependerá en gran medida de su salida.

Trump quiere fuera a Maduro. Estos son los posibles sustitutos
Algunos señalaron que Godoy cuenta con la trayectoria necesaria para el cargo y otros pensaron lo opuesto.

Divide opiniones en redes la elección de Ernestina Godoy en la FGR
Sheinbaum también aprovechó la ocasión para rendir homenaje a los pueblos originarios, a los migrantes, y al pueblo mexicano en general.

Sheinbaum jura lealtad al pueblo ante 600 mil simpatizantes y cierra filas contra sus enemigos
En el Zócalo capitalino, Sheinbaum afirmó que México mantiene una relación con Estados Unidos basada en respeto y principios, tras su reunión con Donald Trump y Mark Carney en Washington.

Sheinbaum reafirma soberanía de México durante mitin, tras encuentro con Trump: ‘Llegamos a un entendido’
Tiendas que sirven de refugios para palestinos desplazados, entre la devastación causada por las operaciones terrestre y aérea de Israel en la Ciudad de Gaza, el 5 de diciembre de 2025. FOTO: AP Foto/Abdel Kareem Hana

Qatar alerta que alto al fuego en Gaza llegó a “punto crítico”
Derecho divino

Derecho divino
true

Claudia Sheinbaum ha sabido tratar con Donald Trump
Ricardo Anaya informó que su bancada dejó constancia por escrito de su rechazo absoluto a la terna enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

‘Fue un no rotundo’: PAN enfrenta polémica por votos nulos en designación de la nueva fiscal