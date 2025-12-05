Nuevo León incrementará presencia policial en carreteras, durante temporada navideña

MONTERREY, NL.- Ante el incremento de paseantes durante la temporada decembrina, Nuevo León incrementará la presencia carretera, sobre todo en las vías hacia Estados Unidos, informó el secretario de Seguridad estatal, Gerardo Escamilla.

Mencionó que la autoridad estatal está retomando los Operativos Carrusel en las carreteras y autopistas.

TE PUEDE INTERESAR: Más de una tonelada de pirotecnia es decomisada en Guadalupe, Nuevo León

“Estamos duplicando la presencia en las vías a los Estados Unidos, tanto en la Laredo como en la Reynosa, así como la trayectoria a Colombia”, informó.

Precisó que el Operativo Carrusel consiste en dar acompañamiento policial, pero también se cuentan con algunas otras ventajas como es el servicio de asistencia médica.

TE PUEDE INTERESAR: Confirma Nuevo León asaltos en autopista a Reynosa, pero situación está ‘controlada’

El Operativo está a cargo de la División Caminos de Fuerza Civil, así como la División Blindada, la División Aérea y la División de Control Territorial.

Los automovilistas podrán solicitar el apoyo a través del 911 y la ayuda será canalizada mediante el C5.