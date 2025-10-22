Nuevo León: Vecinos afectados por incendio en Santa Catarina presentan denuncia ante el CODE

Monterrey, Nuevo León.- Los dueños de las propiedades y vehículos afectados por un incendio de grandes proporciones, que se originó en un taller en Santa Catarina, Nuevo León, acudieron a interponer la denuncia en contra de quien resulte responsable.

El siniestro se registró la tarde de ayer, martes 21 de octubre, en las colonias Zimix y Jardines de Santa Catarina, y dejaron un saldo de ocho viviendas inhabitales, así como 23 vehículos calcinados.

Los afectados presentaron la denuncia en el Centro de Orientación y Denuncia (CODE). Por instrucciones del alcalde Jesús Nava, el personal jurídico del municipio brindó orientación a las familias que resultaron afectadas.

La denuncia permitirá que se inicien los procesos judiciales correspondientes y se finquen responsabilidades por los hechos que movilizaron a elementos de distintas corporaciones y ocasionaron la evacuación de unas 200 personas.