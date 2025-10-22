Nuevo León: Vecinos afectados por incendio en Santa Catarina presentan denuncia ante el CODE

    Nuevo León: Vecinos afectados por incendio en Santa Catarina presentan denuncia ante el CODE
    Dueños de las propiedades y vehículos afectados por un incendio de grandes proporciones en Santa Catarina, Nuevo León, acudieron a interponer la denuncia en contra de quien resulte responsable.
Antes de que se presentaran las denuncias, el alcalde se reunió con cada una de las familias afectadas para revisar cada caso en lo particular y garantizar que reciban la debida orientación jurídica

Monterrey, Nuevo León.- Los dueños de las propiedades y vehículos afectados por un incendio de grandes proporciones, que se originó en un taller en Santa Catarina, Nuevo León, acudieron a interponer la denuncia en contra de quien resulte responsable.

El siniestro se registró la tarde de ayer, martes 21 de octubre, en las colonias Zimix y Jardines de Santa Catarina, y dejaron un saldo de ocho viviendas inhabitales, así como 23 vehículos calcinados.

Los afectados presentaron la denuncia en el Centro de Orientación y Denuncia (CODE). Por instrucciones del alcalde Jesús Nava, el personal jurídico del municipio brindó orientación a las familias que resultaron afectadas.

La denuncia permitirá que se inicien los procesos judiciales correspondientes y se finquen responsabilidades por los hechos que movilizaron a elementos de distintas corporaciones y ocasionaron la evacuación de unas 200 personas.

Dueños de las propiedades y vehículos afectados por un incendio de grandes proporciones en Santa Catarina, Nuevo León, acudieron a interponer la denuncia en contra de quien resulte responsable.

Antes de que se presentaran las denuncias, el alcalde se reunió con cada una de las familias afectadas para revisar cada caso en lo particular y garantizar que reciban la debida orientación jurídica.

Trascendió que el taller es propiedad de los hermanos Álvaro y Sergio Téllez Rodríguez.

Dueños de las propiedades y vehículos afectados por un incendio de grandes proporciones en Santa Catarina, Nuevo León, acudieron a interponer la denuncia en contra de quien resulte responsable.

En entrevista, durante un recorrido que se realizó a temprana hora en la zona del desastre, el munícipe estableció que el inadecuado manejo de diésel en el taller fue lo que ocasionó el incendio.

Entre los heridos por el incidente se encuentra una mujer de la tercera edad que sufrió quemaduras de primer y segundo grado.

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

