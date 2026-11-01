Oaxaca suma 212 detenidos ligados al crimen organizado en cuatro años: esto revela el informe

En cuatro años, autoridades de Oaxaca han detenido al menos a 212 personas identificadas como objetivos prioritarios o relevantes por su presunta participación en estructuras del crimen organizado, de acuerdo con un informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado.

El documento expone la presencia de grupos dedicados al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas en distintas regiones de la entidad, así como el tipo de armamento y sustancias aseguradas durante los operativos.

Entre las organizaciones mencionadas figuran el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, vinculados en el reporte con actividades delictivas en territorio oaxaqueño.

¿QUÉ DELITOS SE RELACIONAN CON LAS DETENCIONES EN OAXACA?

Además del narcotráfico, las investigaciones abarcan presuntos delitos como homicidio doloso, extorsión, cobro de piso, robo de combustible y secuestro.

El informe también señala casos en los que estarían involucrados agentes o exagentes de corporaciones de seguridad pública.

En cuanto al perfil de las personas detenidas, el documento indica que 85 por ciento son hombres y 15 por ciento mujeres. La mayoría se concentra en un rango de edad de entre 15 y 30 años.

Entre los casos reportados aparecen capturas en municipios como San Miguel Soyaltepec, Teotitlán de Flores Magón, Santa María Xadani, Matías Romero Avendaño y Juchitán de Zaragoza.

CRISTAL, COCAÍNA Y MARIHUANA, ENTRE LAS DROGAS ASEGURADAS

Las sustancias decomisadas durante los operativos incluyen cristal, cocaína, heroína, piedra y marihuana. El cristal figura como la droga predominante en los aseguramientos descritos.

Uno de los casos ocurrió en Santa María Mixtequilla, en la región del Istmo de Tehuantepec, donde fue detenido un hombre al que las autoridades atribuyeron la posesión de diversas drogas, incluido fentanilo.

En ese operativo también se reportó el aseguramiento de un arma larga, escopetas, cargadores y cientos de cartuchos, de acuerdo con el documento.

ARMAS DE ALTO PODER Y VEHÍCULOS, ENTRE LOS DECOMISOS

El reporte incluye armas de distintos tipos, entre ellas rifles AK-47 y AR-15, subametralladoras UZI y pistolas, además de chalecos balísticos, radios de comunicación, teléfonos celulares, cargadores y drones.

Estos objetos forman parte de los indicios asegurados durante las detenciones y permiten dimensionar los recursos materiales que, según las investigaciones, tenían algunas de las células delictivas.

Las autoridades también reportaron el decomiso de vehículos, desde motocicletas hasta unidades de mayor tamaño y automóviles de lujo.