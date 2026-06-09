Obliga la IA a rediseñar carreras y habilidades en universidades de México

“La Inteligencia Artificial ha venido a exhibir cada vez más la agilidad que necesitamos... Las nuevas generaciones cada vez quieren un producto, un servicio, una experiencia más personalizada, y las universidades no somos necesariamente un sector que se caracterice por ser ágiles” , señaló Juan Carlos Leaño, vicerrector administrativo de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).

La irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) está obligando a las universidades a replantear sus planes de estudio, pero el mayor desafío no está en enseñar tecnología, sino en recuperar habilidades humanas que el mercado laboral considera cada vez más escasas.

En este contexto, las instituciones han comenzado a incorporar la IA no solo como materia, sino como herramienta para rediseñar procesos académicos, desde la toma de decisiones basada en datos hasta la construcción de programas más flexibles. El cambio más visible está en la estructura de las carreras: los modelos rígidos están cediendo paso a esquemas por bloques, con contenidos que se actualizan constantemente e integran temas como Inteligencia Artificial, internacionalización e interdisciplinedad.

“Muchas veces, cuando ya egresó el estudiante, lo que aprendió al inicio ya es obsoleto. Lo que tenemos que hacer son currículums más flexibles, con base en bloques que se puedan ir armando”, detalló Leaño.

En el sector empresarial también coinciden en que el verdadero problema no está en el dominio tecnológico, sino en la pérdida de habilidades básicas para el trabajo.

“Ha sido un reto, porque la tecnología va muy rápido y las matrículas no van a la par. Pero lo más importante es que no se pierdan habilidades básicas como comunicación, orientación a resultados o resolución de problemas”, afirmó Míriam Sánchez, presidenta de la Asociación de Empresarios Mexicanos (AEM) Occidente, en entrevista aparte.

Desde su experiencia en reclutamiento, explicó que tras la pandemia se ha vuelto más evidente la dificultad de muchos jóvenes para desenvolverse en entornos laborales, incluso en aspectos elementales como presentarse en una entrevista. “Si tú vienes a una entrevista y no te sabes ni presentar, es un problema. Estamos viendo que a los estudiantes les cuesta trabajo comunicar, explicar qué saben hacer y cómo van a aportar”, señaló.

Este diagnóstico coincide con la visión tecnológica: el riesgo no es usar Inteligencia Artificial, sino hacerlo sin criterio. “El alumno no debe perder su criterio. Hoy le deja todo a la Inteligencia Artificial y no analiza qué le está entregando. Estamos perdiendo esa habilidad de examinar si el resultado es correcto”, advirtió Nancy Montserrat López Rodríguez, directora de Tecnología e Inteligencia Artificial en AEM Occidente.

Ambas coinciden en que el principal diferenciador en el mercado laboral cada vez son más las habilidades blandas, o soft skills, que se enfocan en la interacción (como liderazgo, empatía, resiliencia, comunicación efectiva y trabajo en equipo), así como las smart skills, que son las que ayudan a combinar el uso de la IA con el objetivo de optimizar el trabajo: autoaprendizaje continuo digital, analítica de datos y manejo de plataformas colaborativas.

“Puedes ser técnicamente el mejor, pero si no sabes discernir, negociar o trabajar en equipo, ahí es donde se marca la diferencia”, sostuvo Leaño.

Transforma puestos...

Este cambio también reconfigura el debate sobre la pérdida de empleos. Si bien la IA automatiza tareas, los especialistas coinciden en que no elimina profesiones, sino que las transforma.

“La Inteligencia Artificial no te va a sustituir. Te va a sustituir la persona que sepa aprovecharla para generar valor con la parte humana”, enfatizó el directivo de la UAG.

...Y la educación

Las universidades también están ampliando su oferta hacia diplomados, certificaciones y programas flexibles para trabajadores en activo, en coordinación directa con empresas.

“Tenemos que reconvertir habilidades y trabajar muy de cerca con el sector productivo para redefinir los perfiles que se necesitan”, dijo Leaño.

En este proceso, las plataformas de educación en línea han dejado de ser competencia para convertirse en aliados estratégicos ante la velocidad con la que actualizan contenidos. “Es muy difícil que las universidades nos movamos a la velocidad de estas plataformas... entonces las estamos utilizando como aliadas para escalar”, indicó Leaño.