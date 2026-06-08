Coahuila, décimo lugar en venta de vehículos híbridos y eléctricos

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    Coahuila, décimo lugar en venta de vehículos híbridos y eléctricos
    De acuerdo a la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), del mes de enero a mayo se vendieron 77 mil 702 unidades en total en el país. ESPECIAL.

Las entidades con más ventas durante los primeros cinco meses del año fueron CDMX, Edomex y Nuevo León

En Coahuila en el periodo enero-mayo 2026 se vendieron 1,836 vehículos híbridos y eléctricos, lo que ubicó a la entidad en 10° lugar a nivel nacional, misma posición que ocupó durante mayo.

De acuerdo a la información de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), a nivel nacional en el periodo enero-mayo se vendieron 77,702 unidades, lo que representó un crecimiento de 42.1% y en mayo fueron 17,300 unidades, es decir, un aumentó de 55.1%.

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Durante los primeros cinco meses del año, un 69.59% de las ventas fueron vehículos híbridos, un 15.52% híbridos plugin y eléctricos un 14.89%.

Las entidades con más ventas durante los primeros cinco meses del año fueron CDMX con 18,265 unidades, Edomex con 10,410, Nuevo León con 8,184 unidades, Jalisco con 6,708, Guanajuato con 3,027, Puebla con 2,752, Querétaro con 2,315, Veracruz con 2,300, Yucatán con 1,926, Coahuila con 1,836, Chihuahua con 1,635, Sinaloa con 1,634 y el resto con 16,710 unidades.

Mientras que de acuerdo a datos del INEGI, el Top Ten en ventas en mayo estuvo liderado por la CDMX con 3,626 unidades, Edomex con 2,465, Nuevo León con 1,815, Jalisco con 1,583, Puebla 696, Guanajuato 641, Veracruz 543, Yucatán 423 y Coahuila 401 unidades.

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