Violencia en Morelos deja 8 muertos; dos de las víctimas son mujeres

TLALNEPANTLA, MOR.- Morelos amaneció con alto nivel de violencia que acumula ocho víctimas en lo que va de esta mañana. En Tlalnepantla, norte del estado de Morelos, fueron localizados tres hombres y dos mujeres sin vida, maniatados de pies y manos, a la orilla de la carretera federal Xochimilco-Oaxtepec. También en el municipio de Yecapixtla, situado en el oriente, hallaron dos hombres sin vida sobre la carretera Yecapixtla-Viveros

En Temixco, zona metropolitana, un hombre de aproximadamente 30 años murió tras un ataque a balazos, cuando llevaba a su hija a la escuela. El descubrimiento de los cinco cadáveres se registró sobre la carretera federal Xochimilco-Oaxtepec, en jurisdicción del municipio de Tlalnepantla, tras una llamada de alerta anónima recibida por un elemento policial en su día de descanso.

TRATAN DE ESCLARECER EL MÓVIL DEL MULTIHOMICIDIO Patrullas de corporaciones de seguridad se trasladaron al tramo carretero y confirmaron la presencia de tres hombres y dos mujeres sin vida, todos inmovilizados de las extremidades a la orilla de la carpeta asfáltica. Debido a las condiciones geográficas y a la nula cobertura de telefonía celular en el sector, las labores de reporte e intervención institucional se complicaron durante los primeros minutos posteriores al hallazgo.

Agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y peritos forenses de la Fiscalía Regional Oriente acordonaron la zona para recabar evidencias balísticas y físicas que permitan esclarecer el móvil del multihomicidio. En Yecapixtla, conocida como la Capital Internacional de la Cecina, se registró un fuerte despliegue de autoridades durante las primeras horas de este jueves en la colonia Los Amates, luego del hallazgo de dos hombres sin vida sobre la carretera Yecapixtla-Viveros. LOCALIZAN CARTULINA CON MENSAJE El aviso se recibió cerca de las 06:06 horas, cuando se reportó la presencia de dos personas aparentemente inconscientes a un costado de la vialidad. Al llegar, los elementos de seguridad encontraron a los individuos atados y con aparentes lesiones, por lo que solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia. Los paramédicos confirmaron que ninguno presentaba signos vitales.

En el área fue localizada además una cartulina con un mensaje, cuyo contenido no ha sido revelado oficialmente. En Temixco, situado a unos 7 kilómetros de la capital del estado, un hombre de aproximadamente 30 años fue acribillado frente a su esposa e hija cuando la llevaba al colegio. El reporte sobre detonaciones de arma de fuego se registró alrededor de las 07:50 horas, lo que movilizó a elementos de la Policía y de la Guardia Nacional hacia la zona. UNA MENOR DE EDAD Y UNA MUJER RESULTARON ILESAS DURANTE EL ATAQUE Al llegar, los agentes localizaron a un individuo tendido junto a una motocicleta, quien presentaba lesiones aparentemente provocadas por impactos de arma de fuego. La víctima vestía pantalón gris y sudadera negra y fue descrito de complexión media y tez morena. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre habría viajado acompañado de una mujer y una menor de edad, quienes presuntamente se dirigían a la escuela y resultaron ilesas durante el ataque.

En el sitio también fue localizada un arma de fuego, por lo que el área fue acordonada para permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes. Personal de la Fiscalía realizó el levantamiento del cuerpo y llevó a cabo las primeras investigaciones para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar la identidad de la víctima.

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