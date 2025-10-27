Omar García Harfuch confirma visita a Michoacán para tratar extorsiones a limoneros

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, adelantó que viajará junto a Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), a Michoacán el próximo 28 de octubre.

Durante su participación en la sesión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, el secretario de Seguridad federal indicó que acudirá a dicho estado para tratar el tema de las extorsiones a productores de limón, bajo las órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

TE PUEDE INTERESAR: García Harfuch desmiente haber sido víctima de un segundo ataque en CDMX

“Vamos a estar en Michoacán el día de mañana con el gobernador y otras personas específicamente para ver el tema de extorsión de limón”.

Se espera que en la reunión se considere el caso del homicidio de Bernardo Bravo, líder limonero que fue recientemente asesinado.

“Se han hecho varias detenciones, en este caso tan lamentable que todos sabemos, hay un avance importante, han habido detenciones y vamos a continuar con esto”, pronunció Harfuch.