Omar García Harfuch confirma visita a Michoacán para tratar extorsiones a limoneros
El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, estará el día de mañana acompañado de Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional, en Michoacán
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, adelantó que viajará junto a Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), a Michoacán el próximo 28 de octubre.
Durante su participación en la sesión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, el secretario de Seguridad federal indicó que acudirá a dicho estado para tratar el tema de las extorsiones a productores de limón, bajo las órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
“Vamos a estar en Michoacán el día de mañana con el gobernador y otras personas específicamente para ver el tema de extorsión de limón”.
Se espera que en la reunión se considere el caso del homicidio de Bernardo Bravo, líder limonero que fue recientemente asesinado.
“Se han hecho varias detenciones, en este caso tan lamentable que todos sabemos, hay un avance importante, han habido detenciones y vamos a continuar con esto”, pronunció Harfuch.
🔴 El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, confirmó una reunión con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, para tratar el tema de la extorsión a limoneros. pic.twitter.com/r3rByQs11l— Azucena Uresti (@azucenau) October 27, 2025
HARFUCH SEÑALA AYUDA DE LA CIUDADANÍA EN DENUNCIAS
Omar García Harfuch destacó la participación de la ciudadanía en las denuncias de cualquier delito, calificándola como su principal aliada:
“Cuando la confianza de la ciudadanía aumenta, cuando nos denuncias, ya sea de manera anónima o hay este tipo de mesas como las que tenemos permanentes en los estados de la República o como la presidenta que invita a los gobernadores de los estados con mayor incidencia a las reuniones con gabinete de al gabinete de seguridad, pues hay información y cuando hay información, hay resultados”.
GRUPOS DE AUTODEFENSA EN MÉXICO
Seguido de esta declaración a medios de comunicación, el titular de la SSPC dijo tener conocimiento de varios grupos conformados, no solo en Michoacán, sino en varios lugares de todo el país.
“[...] hemos visto que se establece un grupo como si fuera una autodefensa, pero también puede tener ciertos vínculos con el crimen organizado, no estoy hablando específicamente del grupo al que se refiere, habría que revisar cada uno”.