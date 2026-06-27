Localizan tres cuerpos flotando en el mar en Navolato, Sinaloa

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    Localizan tres cuerpos flotando en el mar en Navolato, Sinaloa
    Las activistas del colectivo de “Sabuesos Guerreras” notificaron del avistamiento en dicha zona pesquera a la FGE. Cuartoscuro

Activistas de búsqueda hallaron los cuerpos envueltos en cobijas y amarrados con mallas de pescar

CULIACÁN, SIN.- Envueltos en cobijas y amarrados con mallas de pescar fueron localizados, por activistas de búsqueda, los cuerpos en proceso de descomposición de tres personas flotando en el mar en la zona del Castillo, en el municipio de Navolato.

Las activistas del colectivo de “Sabuesos Guerreras” notificaron del avistamiento en dicha zona pesquera a la Fiscalía General del Estado por lo que la zona fue asegurada y por la noche del viernes pasado se logró rescatarlos y enviarlos al Servicio Médico Forense (Semefo).

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De acuerdo con la información, las activistas de búsqueda, durante sus exploraciones por la zona pesquera del Castillo, en el municipio de Navolato, lograron observar que objetos extraños flotaban en el mar, por lo acudieron a verificar.

Las autoridades judiciales dispusieron enviarlos a la morgue para iniciar los estudios forenses que les permita poder identificarlos.

INVESTIGAN MUERTE DE DOS INTERNOS

Se investigan las muertes de otros dos internos de los centros penitenciarios del Castillo, en Mazatlán, y Goros Dos de Ahome, con los que suman tres el número de personas que se encuentran privados de la libertad que fallecen por diversas causas en un lapso de 48 horas.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reveló que el primer caso se registró solo hace dos días, en donde un interno del centro penitenciario del Castillo, en Mazatlán, presuntamente se desvaneció en uno de los módulos, por lo que sus compañeros le brindaron ayuda y lo trasladaron al área médica.

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El interno, el cual se presume fue víctima de un ataque al corazón, al llegar a los servicios médicos no presentaba signos vitales.

Se informó que la familia del interno, cuya identidad se mantiene en reserva, ya fue notificada sobre el fallecimiento para que realicen los trámites necesarios para que le entreguen el cuerpo, una vez que la autoridad judicial concluya las investigaciones y con los exámenes.

FGE ATRAE INVESTIGACIONES

En este mismo reclusorio, otro interno, cuya identidad se mantiene en reserva, fue encontrado muerto en uno de los módulos. Por las características que presentaba su cuerpo se presume que pudo tratarse de un suicidio, sin embargo, se espera que la Fiscalía General del Estado (FGE) investigue las causas de su fallecimiento.

Los datos aportados establecen que fue al pase de lista cuando se detectó su ausencia, por lo que se inició una búsqueda exhaustiva en varias zonas del penal del Castillo hasta que fue encontrado muerto en uno de los módulos.

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Mercedes “N”, interno del centro de reclusión de Goros Dos, en el municipio de Ahome, que era trasladado bajo custodia a un hospital para una atención médica, falleció en su traslado cerca del boulevard Centenario de la ciudad de los Mochis.

Los custodios que lo trasladaban al observar que este se alteraba solicitaron de inmediato el auxilio de los servicios médicos y pararon la patrulla en lo que lo transportaban, sin embargo, este falleció, por lo que se avisó a la autoridad judicial.

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