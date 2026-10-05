Exigen a la ONU y la CIDH intervenir por siete secuestrados por la Familia Michoacana

MICHOACÁN.- Autoridades y habitantes de comunidades del municipio de Ajuchitlán del Progreso pidieron la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que sean liberados siete hombres privados de la libertad desde el pasado 24 de septiembre por la Familia Michoacana. En un comunicado, autoridades de El Balcón denunciaron que ya se cumplieron 11 días del secuestro de sus vecinos y los Gobiernos federal y estatal no han logrado rescatarlos pese a que hay un operativo de búsqueda por parte de fuerzas federales.

“Informamos que el menor de 12 años (Jordi Alberto Atanacio Vidal) fue liberado hace unos días, sin embargo, siete de nuestros compañeros continúan sin ser localizados”, expusieron las autoridades del ejido.

¿QUIÉNES SON LOS SIETE HOMBRES QUE FUERON PRIVADOS DE SU LIBERTAD EN MICHOACÁN? De acuerdo a los lugareños, siguen privados de su libertad, Domingo Atanacio Quirino, Isidro Brito Arriola, Everardo León Atanacio, Nicolás Atanacio González, Eulises Mendoza López, José Leodanis Medrano López y Fidel Quirino Atanacio. El niño Jordi Alberto fue liberado el pasado jueves 1 de octubre y tras caminar tres horas por el monte llegó a una base militar y posteriormente fue llevado a El Balcón.

Jordi Alberto, fue liberado por el grupo armado para que les dijera a las autoridades y lugareños de que van a dejar en libertad a los siete secuestrados siempre y cuando acepten entregarles el territorio para que puedan explotar libremente los recursos naturales, contó un lugareño de la Sierra. DENUNCIAN FALTA DE RESPUESTA DEL GOBIERNO FEDERAL Las autoridades afirmaron que ante la falta de respuesta del Gobierno realizarán una movilización de gran magnitud con la participación de 150 comunidades y cabeceras municipales. “Responsabilizamos al Gobierno del Estado y al Gobierno Federal de cualquier situación que pueda desencadenarse ante la falta de atención y resultados”, advierten.

Los pobladores también piden la intervención inmediata del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.