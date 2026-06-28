Oootro negocio militar en el Tren Maya: ahora hacen ¡cerveza!

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    Oootro negocio militar en el Tren Maya: ahora hacen ¡cerveza!
    El anuncio del Tren Maya de viajes de degustación de comida típica de la Península de Yucatán, incluida su propia cerveza artesanal, reavivó las protestas de empresarios turísticos locales. X | TREN MAYA

El Ejército maneja aduanas, 12 aeropuertos, 7 hoteles, 2 parques turísticos, un tren, 2 museos y una línea aérea vía GAFSACOMM

El anuncio del Tren Maya de viajes de degustación de comida típica de la Península de Yucatán, incluida su propia cerveza artesanal, reavivó las protestas de empresarios turísticos locales que han denunciado la competencia desleal de los militares.

“Nuestra situación es crítica, no podemos seguir compitiendo contra el Gobierno, no tenemos los recursos que ellos tienen, este año vas a ver como van a ir cerrando más restaurantes”, dijo Berenice Figueroa, una abogada dueña del Restaurante Ixtabay y hotelera de Xpujil, Campeche.

El Tren Maya, construido con más de 500 mil millones de pesos y operado por la empresa militar Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca-Maya-Mexica (GAFSACOMM), presentó en febrero su nuevo tren restaurante “Janal”.

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El Ejército, que controla aduanas, maneja también 12 aeropuertos, 7 hoteles, 2 parques turísticos, un tren, 2 museos y una línea aérea vía GAFSACOMM.

“’Janal’ no es solo una pieza de ingeniería ferroviaria de vanguardia, sino la vitrina más ambiciosa de la gastronomía mexicana en el siglo XXI. () La Cerveza Tren Maya es una propuesta exclusiva diseñada para maridar la oferta gastronómica. Este producto estará disponible en todas las modalidades de servicio: ‘Xiinbal’ (estándar), ‘Patal’ (larga distancia) y ‘Janal’ (restaurante), consolidando una experiencia integral de excelencia para nuestros viajeros”, señaló la compañía.

El lanzamiento de los ocho trenes restaurante “Janal”, que contarán con ventanales panorámicos y menús de lujo, es visto por empresarios locales como un riesgo.

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Y es que mientras el Gobierno celebra al Tren Maya como el “próximo referente culinario internacional”, 23 hoteles y 30 restaurantes en Calakmul luchan por sobrevivir al avance de una corporación militar que, según los testimonios, está asfixiando la economía regional.

Vía telefónica a través de su oficina de atención a clientes, Tren Maya informó que la cerveza y los viajes estarán disponibles este año, y que la cerveza, que se produce en colaboración con la firma yucateca Cerveza Ceiba, se ofrecerá por ahora sólo en los viajes del Tren.

”Es una competencia desleal, porque, inclusive, para tú sacar una marca, debes llevar todos los procesos de calidad, pero ellos, con una firma, superan un proceso que para nosotros lleva años”, dijo el empresario hotelero Roque Camacho.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/el-tren-maya-pierde-44-mas-en-2026-JL20905590

DA NL DOS DÍAS DE CERVEZA GRATIS

En un anuncio que calificó como “noticia bomba”, pero que desató una ola de críticas, ayer el Gobernador Samuel García dijo que hoy y mañana se regalará cerveza en espacios públicos como Parque Fundidora y la Macroplaza, por el Mundial.

El Mandatario enmarcó el anuncio mezclando el color naranja y los lemas de su partido político, MC, con la visita de Países Bajos, cuyo uniforme también es naranja y que mañana se enfrentará a Marruecos en el Estadio de Rayados.

Asimismo, informó que habrá una “orange party”, en la que no sólo se regalará cerveza, sino también comida, pero señaló que la condición es vestir de naranja.

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