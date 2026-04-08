Sheinbaum descarta daños en Tren Maya y pide dictamen técnico por video sobre tramo 5

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “no hay ningún problema en este momento con el Tren Maya”, luego de que se difundiera en redes sociales un video sobre un supuesto hundimiento de pilotes en el tramo 5. En su conferencia matutina de este miércoles 8 de abril en Palacio Nacional, la mandataria indicó que solicitó un informe a partir de las imágenes publicadas por el ingeniero Wilberth Esquivel, y en las que, dijo, se ha señalado que le pidieron borrar el material.

Sheinbaum sostuvo que lo mostrado corresponde a trabajos realizados desde la construcción del proyecto y afirmó que en su momento se garantizó la seguridad estructural. “No son obras nuevas, son obras desde que se hizo el Tren y en su momento se garantizó la seguridad estructural de la construcción del Tren Maya”, comentó. Añadió que pidió al secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a quien describió como especialista en estructuras, que se coordine con la Secretaría de la Defensa Nacional para revisar el contenido de la denuncia. “De todas maneras, le pedí yo al secretario... que se puede sentar con Defensa para ver en particular qué es la denuncia que se está haciendo”, dijo.

La titular del Ejecutivo federal afirmó que al ingeniero no debieron solicitarle que eliminara el video. “Se puede publicar cualquier video, hay libertad de expresión en México”, declaró. Insistió en que se realizará una revisión puntual para que se emita un dictamen técnico sobre lo señalado en el video, con el fin de determinar las condiciones del tramo referido.

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